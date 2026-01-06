  1. استانها
نوری: اعضای شورای فرهنگ عمومی نگاه فرهنگی به برنامه‌ها داشته باشند

بجنورد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی گفت: اعضای شورای فرهنگ عمومی باید در اجرای برنامه‌ها نگاه فرهنگی داشته باشند و اقدامات فرهنگی به‌صورت یکپارچه دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: نگاه ما این است که همه کسانی که عضو شورای فرهنگ عمومی هستند، باید در برنامه‌ها نگاه فرهنگی داشته باشند.

وی افزود: شورای فرهنگ عمومی بودجه مستقل و خاصی ندارد و هزینه‌کرد برنامه‌ها به اعتبارات فرهنگی دستگاه‌ها بستگی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی گفت: لازم است کارهای فرهنگی به‌صورت یکپارچه پیش برده شود تا بتوانیم فرهنگ استان را به‌درستی مدیریت و اصلاح کنیم.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه اقتصاد و فرهنگ از اهمیت بالایی برخوردار است، ادامه داد: اگر برای برنامه‌ها پیوست فرهنگی در نظر گرفته نشود، در آینده متضرر خواهیم شد.

وی با اشاره به برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی بیان کرد: تمامی برنامه‌های فرهنگی که بر اساس این سند اجرا می‌شود، باید در یک بازه پنج‌ساله ارزیابی و مشخص شود که چه تغییراتی در حوزه فرهنگی استان ایجاد شده است.

