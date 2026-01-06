به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری ظهر سهشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی که در دفتر نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: نگاه ما این است که همه کسانی که عضو شورای فرهنگ عمومی هستند، باید در برنامهها نگاه فرهنگی داشته باشند.
وی افزود: شورای فرهنگ عمومی بودجه مستقل و خاصی ندارد و هزینهکرد برنامهها به اعتبارات فرهنگی دستگاهها بستگی دارد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی گفت: لازم است کارهای فرهنگی بهصورت یکپارچه پیش برده شود تا بتوانیم فرهنگ استان را بهدرستی مدیریت و اصلاح کنیم.
امام جمعه بجنورد با بیان اینکه اقتصاد و فرهنگ از اهمیت بالایی برخوردار است، ادامه داد: اگر برای برنامهها پیوست فرهنگی در نظر گرفته نشود، در آینده متضرر خواهیم شد.
وی با اشاره به برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی بیان کرد: تمامی برنامههای فرهنگی که بر اساس این سند اجرا میشود، باید در یک بازه پنجساله ارزیابی و مشخص شود که چه تغییراتی در حوزه فرهنگی استان ایجاد شده است.
نظر شما