بهره مندی از بزرگان عشایر برای پیشبرد مباحث فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله حیاتی در نشست شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که با محوریت بررسی ارائه طرح خدمات فرهنگی، مذهبی و آموزشی به جامعه عشایری برگزار شد، اظهار کرد: عشایر مرزداران نظام جمهوری اسلامی هستند که حتی در زمان جنگ تحمیلی در مرزها با دست خالی حضور داشتند.

حیاتی افزود: فرهنگ عشایری باید به منظور حفظ و ارزش بخشی به قوام نظام باشد.

وی تصریح کرد: اگر ما برای بقای فرهنگ عشایری ورود نداشته باشیم، به یقین کسانی برای سوء استفاده علیه نظام جمهوری اسلامی به دنبال نفوذ بر آنان خواهند بود.

وی ادامه داد: مبلغان فرهنگی به میان جامعه عشایر بروند و پاسخگوی شبهات آنان در مباحث مختلف دینی، فرهنگی و آموزشی باشند و در این رابطه باید از ظرفیت بزرگان عشایر نیز بهره مند شویم.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی مطرح کرد: احترام و ارزش گذاشتن به بزرگان در جامعه عشایر یک فرهنگ مثبت است که باید به درستی از آن بهره مند شد.

حیاتی گفت: بنابر ابلاغیه وزارت کشور دستگاه های فرهنگی باید برای انجام فعالیت های فرهنگی مرتبط با عشایر تفاهم نامه های لازم را در دستور کار داشته باشند.

وی تاکید کرد: موضوعات مرتبط با عشایر در شورای عشایر استان و کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها طرح و راهکار اجرایی و اعتبار لازم پیش بینی شود.

وی تصریح کرد: اختصاص روز گرامیداشت عشایر خراسان شمالی در تقویم استان برای برجسته سازی هویت و شخصیت آنان موثر خواهد بود و بر برگزاری یادواره شهدای عشایر نیزتاکید دارم.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: برای تامین نیازهای زیرساختی عشایر باید مسئولان ذی ربط جمع بندی از مشکلات و نیازهای این قشر را تهیه کنند تا در شورای عشایر استان به ریاست استاندار طرح شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی نیز در ادامه گفت: یکی از راهکارهای اصلاح آسیب ها در مناطق عشایری بهره مندی از بزرگان آنان است چرا که فرهنگ احترام به بزرگترها در میان جامعه عشایر رواج دارد.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی همچنین بر ایجاد ساختمانی چند منظوره برای برگزاری مراسم مذهبی، آموزش قرآن و احکام و ... در نقاط عشایری تاکید کرد.