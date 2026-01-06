آریان: راهبردهای خراسان شمالی بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آریان ظهر سهشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: سند نقشه مهندسی فرهنگی بهعنوان یک سند بالادستی، مبنای برنامهریزی فرهنگی استان است و همه راهبردها باید بر اساس برش استانی این سند صورت گیرد.
وی افزود: تمامی مسئولان و دستگاهها موظف هستند در برگزاری جلسات و اجرای برنامهها، سند نقشه مهندسی فرهنگی را ملاک عمل قرار دهند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی ادامه داد: مصوبات جلسات گذشته باید بهصورت هماهنگ پیگیری شود و دستگاههای اجرایی مربوطه موظف هستند گزارش اجرای هر مصوبه را ارائه دهند.
آریان با اشاره به اهمیت فرهنگ سلامت و سبک زندگی سالم گفت: یکی از مهمترین مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان، نهادینهسازی فرهنگ سلامت و ترویج سبک زندگی سالم در جامعه است که باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با تأکید بر نقش دستگاههای متولی ورزش افزود: ادارهکل ورزش و جوانان استان باید بهصورت جدی در حوزه ورزش جانبازان و توانیابان ورود کند.
دبیر شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی تصریح کرد: لازم است برای جانبازان و توانیابان برنامههای ورزشی منسجم و هدفمند طراحی و اجرا شود، چراکه این قشر نسبت به سایر افراد نیاز بیشتری به فعالیتهای ورزشی دارند.
