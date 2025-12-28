معرفی برگزیدگان یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران، آئین پایانی یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران جمعه ۵ دی همزمان با برگزاری دومین شب نمایشنامهنویس، در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در این مراسم که به دبیری رحیم رشیدیتبار و در روز ملی نمایشنامهنویس برگزار شد، کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران، میزبان جمعی از نمایشنامهنویسان، مترجمان، داوران، هنرمندان و پیشکسوتان تئاتر بود و طی آن برگزیدگان بخشهای مختلف ادبیات نمایشی ایران معرفی و قدردانی شدند.
در بخش نمایشنامههای کودک، راحله شمسآبادی شایسته قدردانی شناخته شد و سجاد طهماسبی تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد. در بخش نمایشنامههای نوجوان نیز وحید کیارسی مورد قدردانی قرار گرفت و سعید محسنی به عنوان برگزیده این بخش معرفی شد. همچنین انجمن تئاتر کودک و نوجوان با اهدای تندیس اختصاصی، از داوود کیانیان قدردانی ویژه به عمل آورد.
در ادامه و در بخش نمایشنامههای عروسکی، امینرضا ملکمحمودی و پویا پیرحسینلو شایسته قدردانی شناخته شدند و روزبه حسینی تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد. در همین بخش، انجمن نمایشگران عروسکی تندیس اختصاصی خود را به شیلان صلاح اهدا کرد.
در بخش نمایشنامههای ترجمهشده چاپی، ایلناز حقوقی و حمید دشتی مورد قدردانی قرار گرفتند و مقداد جاوید صباغیان تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد.
در بخش نمایشنامههای تألیفی چاپشده نیز محمدرضا آریانفر و غلامحسین دولتآبادی شایسته قدردانی شناخته شدند و رضا بهکام تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد. همچنین در این بخش از مهدی اکبری به عنوان نمایشنامهاولی چاپشده قدردانی به عمل آمد.
در بخش نمایشنامههای تألیفی اجراشده، منصور کامکار و کامران شهلایی مورد قدردانی قرار گرفتند و کهبد تاراج به عنوان برگزیده این بخش معرفی شد.
همچنین در بخش آکادمی اعضای کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر، فربد عقیدهمند الهی، محمدرضا کوهستانی و مهدی همتی شایسته تقدیر شناخته شدند و میلاد حسینی تندیس و دیپلم افتخار این بخش را دریافت کرد.
در بخش پایانی این مراسم، تندیس ویژه کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر ایران به شهرام زرگر اهدا شد و مدالیوم خانه تئاتر به پاس سالها فعالیت و تلاش در عرصه هنرهای نمایشی به استاد اسماعیل خلج و استاد بهزاد فراهانی قدردانی شد.
