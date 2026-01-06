به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین عصر سه شنبه در «قرارگاه رسانه» با قدردانی از همراهی فعالان رسانهای استان، اظهار کرد: رسانهها همواره با نگاهی فراتر از مرزهای استانی و با رویکردی ملی به مسائل پرداختهاند و دغدغههای کلان کشور را در اولویت قرار دادهاند؛ رویکردی که نقش مهمی در تقویت انسجام و وحدت ملی دارد.
وی با اشاره به اهمیت ورود تخصصی رسانهها به مسائل مختلف افزود: هر حوزهای نیازمند نگاه کارشناسی و تخصصی است و زمانی که مسائل به افراد متخصص سپرده شود، از بروز آسیبها و سوءبرداشتها جلوگیری خواهد شد. رسانهها نیز در این مسیر، نقش تعیینکنندهای در تبیین درست موضوعات و افزایش آگاهی عمومی دارند.
گلچین با بیان اینکه رسانهها همواره در کنار مردم بودهاند، اظهار کرد: رسانهها بهواسطه روحیه مطالبهگری و پرسشگری، از دل مردم برآمدهاند و مردم نیز آنها را از خود میدانند. هرچه این مطالبهگری عمیقتر، دقیقتر و مسئولانهتر انجام شود، آرامش بیشتری به جامعه بازمیگردد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به شرایط حساس کشور و برخی تحولات و فضاسازیهای بینالمللی گفت: انتظار میرود رسانهها در موضوعات کلان ملی، با بهرهگیری از نظرات شخصیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و با تولید محتوای تحلیلی، به ارتقای امید اجتماعی و تقویت حال عمومی جامعه کمک کنند.
وی با قدردانی از رسانههایی که بهصورت حرفهای و تحلیلی به انتشار اخبار میپردازند، افزود: بازنشر خام مطالب بدون تحلیل میتواند زمینهساز سوءبرداشت شود، در حالی که تحلیل درست و مسئولانه، به افزایش اعتماد عمومی و حفظ انسجام اجتماعی کمک میکند.
گلچین با تقدیر از تلاش رسانههایی که در مسیر حفظ انسجام اجتماعی و امنیت روانی جامعه نقشآفرینی کردهاند، خاطرنشان کرد: حمایت از فعالیت حرفهای رسانهها و تقویت تعامل میان دستگاهها و اصحاب رسانه، یکی از اولویتهای جدی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان است.
