کشف ۱۰۰ تُن روغن احتکار شده از یک انبار در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی دانش با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی اقدامات نظارتی و با همکاری بازرسان اتاق اصناف، یک انبار نگهداری کالای اساسی در سطح شهر قم مورد بازرسی قرار گرفت که مقادیر قابل توجهی روغن خوراکی در آن بدون ثبت و عرضه قانونی نگهداری می‌شد.



وی افزود: در این بازرسی، مجموعاً حدود ۱۰۰ تُن روغن نباتی و روغن مایع کشف و بلافاصله توقیف شد و با توجه به احراز تخلف، انبار مورد نظر طبق ضوابط قانونی پلمب شد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم ارزش ریالی اقلام مکشوفه را بالغ بر ۳۷۴ میلیارد ریال اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: پرونده این تخلف برای رسیدگی و صدور رأی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده و با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.



دانش با تأکید بر تداوم نظارت‌ها در بازار کالاهای اساسی تصریح کرد: برخورد قاطع با پدیده احتکار در دستور کار جدی دستگاه‌های نظارتی قرار دارد و با هرگونه اقدام سودجویانه که منجر به اخلال در نظام توزیع و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود، بدون اغماض مقابله خواهد شد.