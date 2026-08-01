به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر شنبه در بازدید از اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان با قدردانی از اقدامات این اداره کل اظهار کرد: تعریف مهارت نباید تنها در حرفه‌های سنتی و فنی محدود شود بلکه حوزه‌هایی نظیر فن بیان، هنرهای فردی و مهارت‌های رفتاری نیز از ضرورت‌های زندگی امروز به شمار می‌آیند.

وی افزود: بی‌پولی تنها عامل بروز آسیب‌های اجتماعی نیست بلکه بسیاری از افراد علیرغم برخورداری از شغل و درآمد به دلیل فقدان مهارت‌های فردی و ضعف در خودکنترلی، در معرض آسیب‌هایی نظیر اعتیاد قرار می‌گیرند که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی در کنار مهارت‌های فنی است.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه یادگیری مهارت هیچ محدودیت سنی و شغلی ندارد، یادآور شد: حتی یادگیری مهارت‌های ساده فنی در محیط خانه می‌تواند سطح کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشد.

ملانوری‌شمسی ترویج «فرهنگ مهارت‌آموزی» را مهم‌ترین ماموریت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای خواند و ادامه داد: امیدواریم با ایجاد احساس نیاز در جامعه مردم بیش‌ازپیش برای فراگیری مهارت‌های کاربردی سرمایه‌گذاری کنند.

وی در پایان کارآفرینی حقیقی را محصول خلاقیت و ایده‌پردازی دانست و خاطرنشان کرد: این ایده‌های نوآورانه همواره در بستر مهارت‌آموزی و توانمندسازی افراد متولد می‌شوند.