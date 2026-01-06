به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی بعد از ظهر سه شنبه در نشست بررسی اجرای مرحله دوم رهاسازی ۱۳۰ هزار قطعه بچهماهی در خلیج فارس گفت: اجرای مرحله دوم رهاسازی ۱۳۰ هزار قطعه بچهماهی شانک زردباله در منطقه شهرستان کنگان در اوایل سال ۱۴۰۵ انجام میگیرد گامی مهم در احیای ذخایر خلیجفارس و حفاظت از تنوع زیستی استان برداشته خواهد شد.
وی ضمن تقدیر از مشارکت در پروژههای شیلاتی، به اقدامات آموزشی و فرهنگی این شرکت اشاره کرد و افزود: برگزاری دورههای آموزشی برای صیادان استان، حمایت از چاپ کتاب شانکی هدیهای از دل دریا و ترویج فرهنگ حفاظت از آبزیان، نمونههای ارزشمندی از فعالیتهای فرهنگی و آموزشی این شرکت است که نقش مهمی در افزایش آگاهی جامعه محلی و ارتقای سطح دانش صیادان دارد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر به ثبت تفاهمنامه در یونسکو اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام این شرکت ثبت این تفاهمنامه نمادی از اهمیت همکاریهای بینالمللی در حوزه حفاظت از محیط زیست دریایی و مدیریت پایدار منابع آبی است که رونمایی رسمی ثبت این تفاهمنامه در یونسکو در نمایشگاه ملی تخصصی صنایع شیلاتی بوشهر که اواخر دی ماه ۱۴۰۴ برگزار میشود، انجام خواهد شد.
امینی تأکید کرد: این همکاری نمونهای موفق از تلفیق صنعت، آموزش و حفاظت از محیط زیست است که با استفاده از تجربه علمی، فناوری روز و مدیریت منابع، توانسته است طرحهای پایدار برای بازسازی ذخایر آبزیان در خلیجفارس را انجام دهد.
