تأکید نایب رئیس مجلس بر موضع قاطع ایران: ملت ایران تسلیم شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی ساختمان جدید شهرداری ایوانکی با حضور مسئولان استان سمنان ضمن اشاره به شرایط امروز کشورمان، بیان کرد: کشور از شرایط کنونی عبور خواهد کرد و این فشارهایی که دشمنان به انواع مختلف وارد می‌سازند، بی‌نتیجه خواهد ماند.

وی ملت ایران اسلامی را ملتی صبور و مقاوم توصیف کرد و افزود: ملت ایران با تمدن چند هزار ساله‌ای که دارد هرگز زیر باز زورگویی رژیم‌های نامشروع نمی‌رود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن به شدت علیه ملت ایران در حال کار است، تاکید کرد: ایران اسلامی به دنبال جنگ نیست بلکه فقط زندگی شرافتمندانه ای برای مردم خود می‌خواهد.

حاجی بابایی با بیان اینکه دشمن خواهان تسلیم پذیری ایران اسلامی است، افزود: این اتفاق هرگز نمی‌افتد زیرا ملت ما ملت مقاومی است.

وی با بیان اینکه مردم ما همواره توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند، تاکید کرد: دشمن سال‌ها است که برای ایجاد ناامنی در کشور و زمینه سازی حمله به ایران، توطئه می‌کند اما راه به جایی نخواهد برد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آرامش و اقتدار امروز ایران اسلامی از اقتدار ملت آن بر آمده است، ابراز کرد: کشورمان از این شرایط مانند همه بزنگاه‌های دیگر در تاریخ خود عبور خواهد کرد و دشمن کار به جایی نخواهد برد.