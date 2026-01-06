قنبری: اصفهان همواره پرچمدار صیانت از هویت دینی و ملی ایران بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله قنبری عصر سه‌شنبه در اجتماع مردمی «تا پای جان برای ایران» که در میدان امام حسین (ع) اصفهان برگزار شد، با اشاره به جایگاه ممتاز این شهر در تاریخ اسلام، تشیع و انقلاب اسلامی اظهار کرد: اصفهان همچون خورشیدی درخشان، در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی پرتوافکن بوده و با عبور از فتنه‌های سخت، نقشی تعیین‌کننده در صیانت از هویت دینی و ملی ایران ایفا کرده است.

وی افزود: امروز برگ دیگری از سرزمین عشق و ایثار با اخلاص و بصیرت مردم بزرگ اصفهان رقم خورد؛ حضوری که مایه مباهات بزرگان تاریخ اسلام و انقلاب، از سلمان فارسی تا شهدای بزرگی همچون حاج احمد کاظمی، حاج حسین خرازی و حاج ابراهیم همت در جوار رحمت الهی است.

این پژوهشگر تاریخ اسلام، اجتماع گسترده مردم را نماد استقلال‌طلبی، عزت‌خواهی، ذلت‌ناپذیری و اتحاد ملی دانست و تصریح کرد: این حضور عظیم پیام روشنی برای دوست و دشمن دارد و آن ایستادگی یکپارچه ملت ایران در برابر توطئه‌ها، فتنه‌ها و شرارت‌های نظام سلطه و استکبار جهانی است.

قنبری با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی گفت: دشمنان ملت ایران تلاش کردند با بهانه مقابله با فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز، اهداف واقعی خود را پنهان کنند، اما بعدها آشکارا اعلام کردند که مسئله اصلی آن‌ها نه غنی‌سازی، بلکه براندازی نظام جمهوری اسلامی، تحمیل حکومت دست‌نشانده، تجزیه ایران و تحقیر ملت ایران است.

وی ادامه داد: در محاسبات نظام سلطه جایی برای ایمان، ظرفیت نخبگانی و اتکای ملت ایران به توان داخلی وجود نداشت، از همین رو با غرور و توهم به اقدامات خصمانه و جنایت‌بار روی آوردند، اما پاسخ ملت ایران همه این محاسبات را بر هم زد.

این پژوهشگر تاریخ اسلام با تأکید بر اینکه حوادث اخیر جلوه‌ای از اراده و نصرت الهی بود، خاطرنشان کرد: در کوتاه‌ترین زمان، فرماندهان شهید جایگزین شدند و پیش از آنکه حتی یک روز از این فتنه بزرگ بگذرد، پاسخ قاطع ایران، آسمان سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد و دشمن دریافت که ایران سنگری تسخیرناپذیر است.

قنبری با بیان اینکه ایران سرزمین عزت، شرافت و آزادگی است، تصریح کرد: امروز نیز این سرزمین سرشار از انسان‌هایی در تراز شهیدان بزرگی چون حاج قاسم سلیمانی، محمد باقری و امیرعلی حاجی‌زاده است؛ چهره‌هایی که هر یک ستاره‌ای در آسمان شجاعت، صداقت و مجاهدت بودند.

وی با اشاره به جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای دشمنان، هدف اصلی آن را القای یأس و ناامیدی در جامعه دانست و گفت: ملت ایران با بصیرت تاریخی و ایمان دینی نشان داده است که این توطئه‌ها، همانند صدر اسلام، راه به جایی نخواهد برد.

این پژوهشگر تاریخ اسلام تأکید کرد: ملت ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده است، اما در برابر هرگونه تجاوز و شرارت، با تمام قدرت و قاطعیت پاسخ خواهد داد.

قنبری در پایان خاطرنشان کرد: این روزها به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران ثبت خواهد شد و آینده به روشنی نشان می‌دهد که دوران افول نظام سلطه آغاز شده و ملت ایران با اتکا به ایمان، رهبری حکیمانه و وحدت ملی، مسیر عزت و پیشرفت خود را با قدرت ادامه خواهد داد.