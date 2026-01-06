سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده با صدور حکمی، رضا نجاتی را به عنوان سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان منصوب کرد.
نجاتی پیش از این مسئولیتهایی از جمله معاونت سیاسی اجتماعی استانداری، فرمانداری شوش، دبیری ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و مدیریتکل حوزه استاندار را در کارنامه دارد، سکان این معاونت را بر عهده گرفت.
پیش از این، حبیبالله فضلاللهپور مسئولیت معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان را عهدهدار بود.
این انتصاب، سومین تغییر در جایگاه معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در یک سال اخیر به شمار میرود.
نظر شما