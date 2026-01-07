تامین آسایش مأموریت اصلی استانداری خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز چهارشنبه در آئین تکریم معاون سیاسی اجتماعی سابق استانداری خوزستان و معرفی سرپرست جدید این معاونت اظهار کرد: خوزستان تاکنون با هوشیاری مردم، عملکرد هماهنگ دستگاهها، از بروز مشکلات حاد مصون مانده است، این آرامش باید با قدرت تداوم یابد.
وی با قدردانی از خدمات حبیبالله فضلاللهپور، رضا نجاتی را به عنوان سرپرست معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان معرفی کرد و با اشاره به شرایط حساس کشور، منطقه بیان کرد: دشمنان نظام با ابزار تفرقه در پی ضربه زدن هستند اما مردم هوشیارند، نیروهای مسلح در صحنه حضور دارند، ما خود را سرباز نظامی میدانیم که با خون شهدا تثبیت شده است.
موالیزاده افزود: در کنار تهدیدات بیرونی و چالشهای داخلی نظیر مسائل معیشتی و صنفی، پیامدهای هدفمندسازی یارانهها نیازمند مدیریت هوشمندانه، نظارت دقیق بازار است تا مردم احساس رهاشدگی نکنند.
وی با تأکید بر مدیریت فعال فضای اجتماعی تصریح کرد: مهمترین مأموریت استانداری، حفظ انسجام مردمی، تأمین آرامش، آسایش عمومی، مقابله با هر گونه حرکت ناامیدکننده با هر ادبیات، پوشش است.
استاندار خوزستان تبعیت از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، شورای عالی امنیت ملی را خط مشی کلی استان دانست و گفت: خوزستان استانی مهم و راهبردی است که باید با وحدتی مثالزدنی از شرایط کنونی عبور کند.
موالیزاده در تبیین اولویتهای معاونت سیاسی اجتماعی، تمرکز بر برگزاری انتخابات پیشرو با قانونمداری، شفافیت، فعالسازی ظرفیت شهرستانها همچنین مدیریت پیشگیرانه کانونهای نارضایتی را ضروری دانست.
وی خاطرنشان کرد: مسائل کارگری، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی باید پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی، ریشهیابی، حلوفصل شود، این امر همکاری مستمر همه معاونتها، دستگاهها را میطلبد.
