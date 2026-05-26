  1. استانها
  2. کردستان
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

حمایت نظام مالیاتی برای حمایت از کسب‌وکارها در شرایط بحرانی

حمایت نظام مالیاتی برای حمایت از کسب‌وکارها در شرایط بحرانی

سنندج- مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: در شرایط ناشی از جنگ، نظام مالیاتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، حمایت از مودیان و حفظ پایداری فضای کسب‌وکار را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: قوانین مالیاتی علاوه بر تأمین منابع مالی دولت، ابزارها و تمهیدات متعددی را برای حمایت از فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و خانواده‌های آسیب‌دیده در شرایط بحرانی پیش‌بینی کرده‌اند.

وی افزود: در شرایط ناشی از جنگ و حوادث غیرمترقبه، نظام مالیاتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، حمایت از مودیان و حفظ پایداری فضای کسب‌وکار را در دستور کار قرار داده است.

فعله‌گری با اشاره به برخی از این ظرفیت‌ها گفت: معافیت‌های مالیاتی، پذیرش هزینه‌های ناشی از خسارت، بخشودگی و تقسیط بدهی‌های مالیاتی از جمله حمایت‌هایی است که در قوانین مالیاتی کشور برای شرایط بحرانی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان تصریح کرد: بر اساس بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، خسارات واردشده به دارایی‌ها، ساختمان‌ها، تجهیزات، کالا و فعالیت‌های اقتصادی که از سوی سایر نهادها جبران نشده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود و این موضوع می‌تواند بخشی از فشار مالی وارد بر واحدهای آسیب‌دیده را کاهش دهد.

وی همچنین با اشاره به ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم خاطرنشان کرد: در صورت وقوع حوادثی همچون جنگ، سیل، زلزله، آتش‌سوزی و سایر سوانح غیرمترقبه، خسارات جبران‌نشده مودیان از درآمد مشمول مالیات آنان کسر خواهد شد و در مواردی که بیش از ۵۰ درصد اموال مودی از بین رفته باشد، امکان بخشودگی یا تقسیط بلندمدت بدهی مالیاتی نیز با تصویب هیأت وزیران وجود دارد.

فعله‌گری ادامه داد: قانونگذار در حوزه مالیات بر درآمد اتفاقی نیز حمایت‌های ویژه‌ای را در نظر گرفته و کمک‌های نقدی و غیرنقدی اهدایی به خسارت‌دیدگان جنگ و حوادث غیرمترقبه را از شمول مالیات اتفاقی معاف کرده است.

وی افزود: معافیت وجوه پرداختی بیمه بابت جبران خسارات بدنی از مالیات، معافیت مالیات بر ارث برای وراث طبقات اول و دوم شهدای انقلاب اسلامی و همچنین معافیت کمک‌ها و خسارت‌های دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده، از دیگر ظرفیت‌های حمایتی نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در کنار بهره‌گیری از این ظرفیت‌های قانونی، با اجرای بسته‌های حمایتی، تمدید مواعد مالیاتی و تداوم خدمات‌رسانی، تلاش کرده است از فضای کسب‌وکار کشور در شرایط بحرانی صیانت کند.

فعله‌گری در پایان گفت: حمایت از مودیان، حفظ سرمایه اجتماعی و ایجاد امید و اطمینان در فضای اقتصادی کشور از مهم‌ترین اولویت‌های نظام مالیاتی به شمار می‌رود.

کد مطلب 6841853

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها