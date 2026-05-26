به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به ظرفیت‌های حمایتی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: قوانین مالیاتی علاوه بر تأمین منابع مالی دولت، ابزارها و تمهیدات متعددی را برای حمایت از فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و خانواده‌های آسیب‌دیده در شرایط بحرانی پیش‌بینی کرده‌اند.

وی افزود: در شرایط ناشی از جنگ و حوادث غیرمترقبه، نظام مالیاتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، حمایت از مودیان و حفظ پایداری فضای کسب‌وکار را در دستور کار قرار داده است.

فعله‌گری با اشاره به برخی از این ظرفیت‌ها گفت: معافیت‌های مالیاتی، پذیرش هزینه‌های ناشی از خسارت، بخشودگی و تقسیط بدهی‌های مالیاتی از جمله حمایت‌هایی است که در قوانین مالیاتی کشور برای شرایط بحرانی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان تصریح کرد: بر اساس بند ۹ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، خسارات واردشده به دارایی‌ها، ساختمان‌ها، تجهیزات، کالا و فعالیت‌های اقتصادی که از سوی سایر نهادها جبران نشده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود و این موضوع می‌تواند بخشی از فشار مالی وارد بر واحدهای آسیب‌دیده را کاهش دهد.

وی همچنین با اشاره به ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم خاطرنشان کرد: در صورت وقوع حوادثی همچون جنگ، سیل، زلزله، آتش‌سوزی و سایر سوانح غیرمترقبه، خسارات جبران‌نشده مودیان از درآمد مشمول مالیات آنان کسر خواهد شد و در مواردی که بیش از ۵۰ درصد اموال مودی از بین رفته باشد، امکان بخشودگی یا تقسیط بلندمدت بدهی مالیاتی نیز با تصویب هیأت وزیران وجود دارد.

فعله‌گری ادامه داد: قانونگذار در حوزه مالیات بر درآمد اتفاقی نیز حمایت‌های ویژه‌ای را در نظر گرفته و کمک‌های نقدی و غیرنقدی اهدایی به خسارت‌دیدگان جنگ و حوادث غیرمترقبه را از شمول مالیات اتفاقی معاف کرده است.

وی افزود: معافیت وجوه پرداختی بیمه بابت جبران خسارات بدنی از مالیات، معافیت مالیات بر ارث برای وراث طبقات اول و دوم شهدای انقلاب اسلامی و همچنین معافیت کمک‌ها و خسارت‌های دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده، از دیگر ظرفیت‌های حمایتی نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در کنار بهره‌گیری از این ظرفیت‌های قانونی، با اجرای بسته‌های حمایتی، تمدید مواعد مالیاتی و تداوم خدمات‌رسانی، تلاش کرده است از فضای کسب‌وکار کشور در شرایط بحرانی صیانت کند.

فعله‌گری در پایان گفت: حمایت از مودیان، حفظ سرمایه اجتماعی و ایجاد امید و اطمینان در فضای اقتصادی کشور از مهم‌ترین اولویت‌های نظام مالیاتی به شمار می‌رود.