  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۱

ضیایی: مدرسه شبانه‌روزی جکدان بشاگرد هوشمندسازی می‌شود

ضیایی: مدرسه شبانه‌روزی جکدان بشاگرد هوشمندسازی می‌شود

بشاگرد-مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در بازدید از مدرسه شبانه‌روزی جکدان شهرستان بشاگرد، از اجرای طرح هوشمندسازی این مدرسه و رفع دغدغه‌های دانش‌آموزان خبر داد.

منوچهر ضیایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدرسه شبانه‌روزی جکدان به زودی هوشمندسازی می‌شود و دغدغه‌های دانش‌آموزان برطرف خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی در مناطق محروم، افزود: تجهیز این مدرسه به امکانات هوشمند، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش و دسترسی عادلانه به منابع یادگیری برای دانش‌آموزان بشاگرد است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین از اختصاص اعتبارات ویژه برای بهبود زیرساخت‌های این مدرسه خبر داد و بر تلاش برای تأمین تجهیزات مدرن آموزشی و ایجاد فضای مناسب‌تر برای رشد و تحصیل دانش‌آموزان تأکید کرد.

کد خبر 6715880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها