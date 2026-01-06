منوچهر ضیایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدرسه شبانهروزی جکدان به زودی هوشمندسازی میشود و دغدغههای دانشآموزان برطرف خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی در مناطق محروم، افزود: تجهیز این مدرسه به امکانات هوشمند، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش و دسترسی عادلانه به منابع یادگیری برای دانشآموزان بشاگرد است.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین از اختصاص اعتبارات ویژه برای بهبود زیرساختهای این مدرسه خبر داد و بر تلاش برای تأمین تجهیزات مدرن آموزشی و ایجاد فضای مناسبتر برای رشد و تحصیل دانشآموزان تأکید کرد.
