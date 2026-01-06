به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه شنبه در بازدید و ارزیابی روند بهرهبرداری نخستین کشتارگاه صنعتی بوشهر ضمن تأکید بر ضرورت تقویت استانداردسازی فرآیندهای بهداشتی و تولیدی اظهار کرد: بهرهبرداری از این کشتارگاه مدرن گامی راهبردی در ارتقای سلامت عمومی تضمین کیفیت مطلوب و ایجاد زیرساخت پایدار در زنجیره تولید و عرضه گوشت به شمار میآید.
وی در ادامه افزود: هدف از ایجاد این زیرساخت تأمین گوشت سالم و با کیفیت در زمان مناسب برای تمامی شهروندان است به گونهای که مردم بتوانند از مزایای یک سیستم استاندارد و مدرن بهرهمند شوند.
فرماندار بوشهر با اشاره به ظرفیت روزانه کشتارگاه گفت: «این مجموعه توان پوشش کامل نیاز استان را دارد و در شرایط افزایش تقاضا نیز میتواند پاسخگوی بازار باشد از این رو، یک زیرساخت مطمئن و پایدار برای امنیت غذایی فراهم شده است.
وی تصریح کرد: انتظار میرود دامداران قصابان و فعالان حوزه دام سنتی و صنعتی با بهرهگیری از ظرفیتهای این مجموعه فرآیند تولید و عرضه گوشت را به شکل کاملاً استاندارد شفاف و پایدار دنبال کنند، این اقدام نه تنها کیفیت محصول را تضمین میکند بلکه مسیر توسعه پایدار صنعت دامداری بوشهر را نیز هموارتر میسازد.
