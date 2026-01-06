دبیر اجرایی ستاد دهه فجر استان بوشهر منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر سه شنبه شب در این نشست با تشریح دستورالعمل ابلاغی نحوه اجرای برنامه‌های دهه فجر، بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم، مردمی و اثربخش تأکید کرد.

وی دهه فجر را فرصتی راهبردی برای بازخوانی دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و افزود: برنامه‌های این ایام باید با محوریت تبیین گفتمان انقلاب، امیدآفرینی، تقویت انسجام اجتماعی و انتقال مفاهیم انقلاب به نسل نوجوان و جوان طراحی و اجرا شود.

حجت‌الاسلام یوسف جمالی همچنین بر پرهیز از برنامه‌های تکراری و تشریفاتی و حرکت به سمت فعالیت‌های خلاقانه، میدانی و متناسب با اقتضائات روز جامعه تأکید کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و تشکل‌های مردمی خاطرنشان کرد: هماهنگی، هم‌افزایی و مشارکت همه بخش‌ها می‌تواند زمینه برگزاری باشکوه و اثرگذار برنامه‌های دهه فجر را در سراسر استان فراهم کند.

در پایان این جلسه، محمدرضایی مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان بوشهر، با حکم رئیس ستاد دهه فجر استان به عنوان دبیر اجرایی ستاد دهه فجر استان بوشهر انتخاب شد.