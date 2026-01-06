  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

دبیر اجرایی ستاد دهه فجر استان بوشهر منصوب شد

دبیر اجرایی ستاد دهه فجر استان بوشهر منصوب شد

بوشهر- در جلسه هماهنگی ستاد دهه فجر استان بوشهر، «محمدرضایی» به عنوان دبیر اجرایی ستاد دهه فجر استان بوشهر معرفی و منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر سه شنبه شب در این نشست با تشریح دستورالعمل ابلاغی نحوه اجرای برنامه‌های دهه فجر، بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم، مردمی و اثربخش تأکید کرد.

وی دهه فجر را فرصتی راهبردی برای بازخوانی دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و افزود: برنامه‌های این ایام باید با محوریت تبیین گفتمان انقلاب، امیدآفرینی، تقویت انسجام اجتماعی و انتقال مفاهیم انقلاب به نسل نوجوان و جوان طراحی و اجرا شود.

حجت‌الاسلام یوسف جمالی همچنین بر پرهیز از برنامه‌های تکراری و تشریفاتی و حرکت به سمت فعالیت‌های خلاقانه، میدانی و متناسب با اقتضائات روز جامعه تأکید کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و تشکل‌های مردمی خاطرنشان کرد: هماهنگی، هم‌افزایی و مشارکت همه بخش‌ها می‌تواند زمینه برگزاری باشکوه و اثرگذار برنامه‌های دهه فجر را در سراسر استان فراهم کند.

در پایان این جلسه، محمدرضایی مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان بوشهر، با حکم رئیس ستاد دهه فجر استان به عنوان دبیر اجرایی ستاد دهه فجر استان بوشهر انتخاب شد.

کد خبر 6716061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها