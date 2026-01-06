تحقق ۸۰ درصدی مصوبات سفر استاندار کرمانشاه به صحنه

به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله کنجوریان بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی روند اجرای مصوبات سفر استاندار کرمانشاه به شهرستان صحنه اظهار کرد: در جریان این سفر، ۱۷ مصوبه در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، تسهیلات بانکی، آبرسانی و سایر بخشها برای شهرستان صحنه تصویب شد.
وی افزود: با تأکید و دستور استاندار کرمانشاه و همکاری مدیران اجرایی استان و شهرستان، پیگیری این مصوبات بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه بخش عمدهای از آنها وارد مرحله اجرا شده است.
فرماندار شهرستان صحنه با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد مصوبات این سفر تاکنون محقق شده است، گفت: این میزان تحقق، حاصل همراهی و تلاش مجموعه مدیریتی استان و شهرستان است و جا دارد از حمایتهای استاندار کرمانشاه و همکاری مدیران اجرایی قدردانی شود.
کنجوریان با اشاره به آمادگی شهرستان برای سفر آینده استاندار تصریح کرد: زیرساختها برای تعریف مصوبات جدید فراهم شده و امیدواریم در سفر بعدی، با تصویب طرحهای تازه، زمینه ارائه خدمات بهتر و مؤثرتر به مردم شهرستان صحنه فراهم شود.
وی در ادامه به موضوع مسکن در شهرستان اشاره کرد و افزود: مشکل مسکن مسئلهای فراگیر در سطح کشور است و مختص صحنه نیست، با این حال وضعیت مسکن در این شهرستان نگرانکننده یا بحرانی نیست و روند رسیدگی به مسائل این حوزه بهصورت مستمر در حال پیگیری است.
فرماندار صحنه خاطرنشان کرد: موضوع مسکن از طریق بنیاد مسکن، ادارهکل راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط دنبال میشود و مجموعه فرمانداری با تمام توان در خدمت مردم است.
کنجوریان تأکید کرد: پیگیری مطالبات شهروندان، بهویژه در حوزه مسکن و توسعه زیرساختها، با جدیت ادامه خواهد داشت و مجموعه مدیریت شهرستان تلاش میکند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
