برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآنی «زندگی با قرآن» در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی شامگاه سه شنبه در حاشیه برگزاری این مسابقات به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: مرحله استانی مسابقات قرآنی «زندگی با قرآن» با حضور جمعی از داوران برجسته استانی و مشارکت ۷۲ نفر از قرآنآموزان و فعالان قرآنی در سالن شهید سلیمانی اداره بهزیستی شهرستان سنندج برگزار شد.
وی افزود: این مسابقات در دو بخش مجزا ویژه برادران و خواهران برگزار شد و شرکتکنندگان در فضایی معنوی، منظم و رقابتی به ارائه توانمندیهای قرآنی خود پرداختند.
مدیرکل بهزیستی کردستان با اشاره به روند داوری این مسابقات گفت: در این مرحله، آثار و مهارتهای قرآنی شرکتکنندگان توسط هیئت داوران استانی بهصورت دقیق ارزیابی شد و نفرات برگزیده هر بخش برای حضور در مراحل بعدی معرفی خواهند شد.
رسولی هدف از برگزاری این رویداد قرآنی را ترویج و تعمیق فرهنگ قرآنی، ارتقای سطح دانش و مهارتهای قرآنی، ایجاد انگیزه در میان اقشار مختلف جامعه و شناسایی استعدادهای برتر قرآنی در سطح استان عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: مرحله استانی مسابقات «زندگی با قرآن» با استقبال خوب شرکتکنندگان همراه بود و نقش مؤثری در تقویت انس با قرآن کریم و گسترش فعالیتهای فرهنگی دینی در استان ایفا کرد.
مدیرکل بهزیستی کردستان در پایان با قدردانی از همکاری داوران، عوامل اجرایی و شرکتکنندگان، بر تداوم برگزاری چنین برنامههایی در راستای تحقق اهداف فرهنگی و قرآنی تأکید کرد.
گفتنی است؛ این مسابقات در دو رده سنی بالا و زیر ۱۸ سال در بین توانیابان، کارکنان، فرزندان کارکنان و خانوادههای تحت پوشش با موضوعات ترتیل، تحقیق، حفظ جز ۲، ۵، ۱۰، ۲۰ و حفظ قرآن کریم اجرا شد.
