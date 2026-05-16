به گزارش خبرگزاری مهر، گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی کشور، سومین همایش ملی سیاست خارجی ایران را با تأکید بر تحولات اخیر خاورمیانه را روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به صورت مجازی در این دانشگاه برگزار میکند.
با توجه به تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ امنیت شرکتکنندگان و رعایت الزامات ناشی از شرایط ویژه کشور، این همایش به صورت برخط (مجازی) در ادامه دو دوره موفق پیشین خود برگزار خواهد شد.
اولین دوره همایش در سال ۱۴۰۰ و دومین دوره در سال ۱۴۰۲ برگزار شد، سومین دوره نیز که مقرر بود در اسفندماه ۱۴۰۴ برگزار شود، به دلیل شرایط جنگ، در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
محورهای اصلی این همایش: سیاست خارجی ایران درباره تحولات اخیر غرب آسیا، ایران و سیاست همسایگی، تأثیر منازعه ایران و رژیم صهیونیستی بر سیاست خارجی ایران، آیندهپژوهی تحولات اخیر منطقه، تأثیر جایگزینی در نظام بینالملل بر جایابی در منطقه، نظم منطقهای و امنیت ملی ایران، مسائل انرژی و دیپلماسی اقتصادی در منطقه، کریدورهای تجاری بینالمللی و جایگاه ایران و پیمان ابراهیم و سیاست خارجی ایران می باشد.
