حجت‌الاسلام محمدحسین وحیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال در تمامی نقاط استان لرستان برنامه اعتکاف برگزار شد، در تمام شهرستان‌ها، مناطق و بخش‌های استان برنامه اعتکاف برگزار شد.

حضور ۱۶ هزار لرستانی در اعتکاف امسال

وی عنوان کرد: بیش از ۱۹۰ مسجد استان لرستان امسال میزبان اعتکاف بودند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه تخمین و پیش‌بینی ما برای حضور در مراسم اعتکاف در لرستان حدود ۱۵ هزار نفر بود، اما غریب به ۱۶ هزار نفر در اعتکاف امسال حضور پیدا کردند، گفت: در حدود ۵۵ نقطه استان لرستان اعتکاف نوجوانان و دانش‌آموزی برگزار شد.

حجت‌الاسلام وحیدی، بیان داشت: رشد بسیار چشمگیری را در بحث اعتکاف دانش‌آموزی استان شاهد بودیم.

وی با تأکید بر اینکه میزان حضور در مراسم اعتکاف طی امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشت، تصریح کرد: همچنین امسال تعداد مساجد میزبان اعتکاف در لرستان بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت.

حضور چشمگیر دانش‌آموزان در اعتکاف

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به اینکه امسال به دلیل تلاقی اعتکاف با ایام امتحانات، خیل عظیمی از مشتاقان نتوانستند در مراسم حضور پیدا کنند، گرچه آموزش‌وپرورش استان دراین‌رابطه خیلی کمک کرد، گفت: همچنین حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و… همکاری کردند و امتحاناتی که قرار بود در این ایام برگزار شود باهمت آموزش‌وپرورش به تأخیر افتاد و قرار شد به هفته‌های بعد موکول شود.

حجت‌الاسلام وحیدی، تصریح کرد: بااین‌وجود شاهد حضور نوجوانان و دانش‌آموزان در مراسم اعتکاف امسال چشمگیر بود.

وی تأکید کرد: حضور نوجوانان و دانش‌آموزان در مراسم اعتکاف امسال لرستان حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد.

تبیین مکتب شهید سلیمانی

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هم‌زمان با تشکیل ستاد پشتیبانی اعتکاف، یک کمیته محتوایی ویژه را برای اعتکاف تشکیل دادیم، تصریح کرد: این کمیته با حضور صاحب‌نظران و مسئولان مرتبط ایجاد شد.

حجت‌الاسلام وحیدی با تأکید بر اینکه در این مجموعه چندین خط بحثی و محتوای دنبال شد، گفت: در ایام اعتکاف چهار مناسبت ویژه را داشتیم، مناسبت اول ولادت حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود که در این راستا جشن‌ها و برنامه‌های خوبی در سطح مساجد برگزار شد.

وی گفت: همچنین اعتکاف امسال با سالگرد شهادت حاج‌قاسم سلیمانی هم‌زمان بود، باتوجه‌به تأکیدات مقام معظم رهبری در تبیین مکتب شهید سلیمانی، مبلغین و راویان ما و مجموعه توانمند تبلیغی و ترویجی ما، با حضور در مساجد و به‌ویژه برای قشر نوجوان و جوان، ویژگی‌های شهید سلیمانی را بیان کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، گفت: دراین‌رابطه هم یک برنامه ویژه در سطح مساجد برگزار شد.

حجت‌الاسلام وحیدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه همچنین مناسبت رحلت حضرت زینب (س) را هم‌زمان با ایام اعتکاف داشتیم، تصریح کرد: این مناسبت که هم‌زمان با روز سوم اعتکاف بود، ویژه‌برنامه‌های رحلت حضرت زینب (س) و همچنین اعمال ام داود برگزار شد.

«زندگی با آیه‌ها» در اعتکاف امسال

وی بیان داشت: در کنار این مناسبت‌ها، چند خط دیگر شامل جهاد تبیین، سواد رسانه‌ای، برنامه‌های ویژه تبلیغی و ترویجی در حوزه احکام دین و مسائل فقهی، پاسخگویی به مسائل و شبهات، حضور مبلغین برای گعده‌های دینی و مذهبی دنبال شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در ادامه سخنان خود، محور اصلی برنامه‌های اعتکاف امسال در لرستان را مسئله «زندگی با آیه‌ها» عنوان کرد و افزود: در این راستا یک کتابچه با عنوان «حالت پرواز» در اختیار مخاطبین عزیز مراسم اعتکاف قرار گرفت، در این کتابچه ۳۰ آیه قرآن کریم به بحث و نظر گذاشته شد.

حجت‌الاسلام وحیدی، بیان داشت: این آیات توسط مخاطبین ما حفظ می‌شد، مسابقات و جوایزی داشت، خروجی این برنامه این است که معتکفین ما با ۳۰ آیه از قرآن کریم زندگی کردند.

وی تصریح کرد: در نهایت معتکفینی که با این آیات آشنا شدند، یک عنوان «سفیر قرآن» گرفتند، تا وقتی که از اعتکاف خارج شدند و با این ۳۰ آیه از قرآن کریم آشنا شد، این مسئولیت و رسالت معرفی ۳۰ آیه قرآن را در جامعه بسط و گسترش بدهد و ترویج کند.