خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: اعتکاف، فرصتی برای تأمل است؛ فرصتی تا در سکوتِ خویش بازجُوییم که از کجا آمده‌ایم، آمدنمان برای چه بود و به کجا خواهیم رفت.

روزهای رجب شور دیگری دارد. گویی این موجود زمینی، بال‌هایی برای اوج می‌طلبد، تا به‌سوی سرچشمۀ حیات بازگردد؛ جایی که انگار بخشی از وجودش را جا گذاشته و هر صبح، بی‌قرارانه به دنبال آن، بی‌وقفه پرواز می‌کند و پرواز می‌کند.

از هر رهگذری اگر بپرسی: «چه آوردید و چه می‌برید؟»، اشک در چشمانش حلقه می‌زند و سکوت، پاسخگوی پرسش‌هایی می‌شود که شاید اکنون هنوز وقتِ آنها نرسیده باشد.

۱۷۰ مسجد لرستان میزبان معتکفین

حجت‌الاسلام محمدحسین وحیدی مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف در لرستان و برنامه‌ریزی دراین‌خصوص، اظهار داشت: ۱۷۰ مسجد در سطح استان لرستان پذیرش و ثبت‌نام اعتکاف را انجام داده‌اند.

پیش‌بینی حضور در مراسم اعتکاف در لرستان بیش از ۱۵ هزار نفر است وی با بیان اینکه پیش‌بینی حضور در مراسم اعتکاف در لرستان بیش از ۱۵ هزار نفر است، عنوان کرد: امروز مراسم همزمان با جشن ولادت امیر المومنین (ع) و مراسم سالگرد شهادت شهید «سلیمانی» در مساجد شروع شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، افزود: مراسم اعتکاف تا دو روز دیگر با اعمال «ام‌داوود» و افطار روز سوم ادامه خواهد داشت.

اعتکاف با محوریت «زندگی با آیه‌ها»

حجت‌الاسلام وحیدی در ادامه سخنان خود، برگزاری کارگاه سواد رسانه‌ای، حضور مبلغین در مراسم‌های اعتکاف دانش‌آموزی، حضور اساتید و صاحب نظرات در بحث جهاد تبیین در مساجد، جشن‌های ایام رجب و… را از جمله برنامه‌های جانبی در مراسم اعتکاف لرستان برشمرد و گفت: روز سوم اعتکاف هم بحث اعمال «ام‌داوود» را به‌صورت یک مراسم در سطح مساجد خواهیم داشت.

مساجد میزبان اعتکاف با محوریت «زندگی با آیه‌ها» دو روز پیرامون ۳۰ آیه قرآن کریم بحث محتوایی خواهند داشت وی با تأکید بر اینکه محتوا و محوریت مراسم اعتکاف امسال در لرستان بحث «زندگی با آیه‌ها» است، گفت: کتابچه «حالت پرواز» بین مساجد میزبان مراسم اعتکاف توزیع شده، مساجد میزبان اعتکاف با محوریت «زندگی با آیه‌ها» دو روز پیرامون ۳۰ آیه قرآن کریم بحث محتوایی خواهند داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، یادآور شد: هر کدام از معتکفین هم در پایان به‌عنوان یک «سفیر با آیه‌ها» در جامعه هدف خود این ۳۰ آیه قرآن کریم را که در این سه روز یاد گرفته را منتشر می‌کند.