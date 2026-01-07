هتل پرستاری؛ ایده ای برای نگهداشت پرستاران در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های گذشته هر دفعه که وزارت بهداشت تصمیم گرفته آزمون استخدامی برگزار کند، ظرفیت پذیرش نیروی پرستاری در تهران بیشتر از تعداد متقاضیان جذب بوده است. این موضوع نشان می‌دهد پرستاران برای اشتغال در مراکز درمانی تهران، انگیزه‌ای ندارند و ترجیح می‌دهند در شهرهای دیگر استخدام شوند.

سیدرضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به این سوال که چرا پرستاران تمایلی به استخدام در بیمارستان‌های دولتی پایتخت ندارند، گفت: مشکلات تأمین هزینه‌های زندگی با توجه به دریافتی‌ها، پرستاران را مجبور می‌کند یا سراغ حرفه و شغل دیگری بروند یا به بیمارستان‌های سایر شهرها بروند.

مهم‌ترین معضل پیش روی پرستاران برای فعالیت در بیمارستان‌های دولتی تهران، عدم همخوانی هزینه‌های زندگی با حقوق آنها است؛ به طوری که بیشترین هزینه کرد آنها صرف اجاره مسکن می‌شود. بنابراین، ماندن در تهران را به لقایش می‌بخشند و به شهرهای دیگر می‌روند.

همین مشکل، باعث تشدید کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان‌های دولتی پایتخت می‌شود و در نتیجه آن، شاهد اضافه کاری‌های اجباری پرستاران شاغل هستیم.

ایده‌ای خلاق برای نگهداشت نیروهای پرستاری

شاید اغراق نباشد که احداث مجتمع‌های اقامتی و رفاهی در جوار بیمارستان‌های دانشگاهی پایتخت را، بتوانیم بهترین ایده خلاق برای حفظ و نگهداشت نیروهای پرستاری در تهران قلمداد کنیم. زیرا، در این سال‌ها هر طرح و برنامه‌ای برای نگهداشت و رفع کمبود نیروی پرستاری در تهران ارائه داده‌ایم؛ به نتیجه قابل قبولی نرسیده است. اما، احداث چنین مجتمع‌هایی می‌تواند بزرگ‌ترین دغدغه پرستاران برای ماندگاری در تهران را، رفع و رجوع کند.

مجتمع اقامتی و رفاهی پرستاری بیمارستان فیروزآبادی با صرف اعتباری حدود ۸۰ میلیارد تومان و زیربنایی حدود ۲۴۰۰ مترمربع شامل ۲۹ واحد اقامتی مبله به سبک هتلی، با هدف اسکان پرستارانی که فاقد مسکن هستند یا از سایر شهرها برای خدمت در تهران جذب می‌شوند، به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه امکانات رفاهی، اقامتی و ورزشی در سطح یک هتل را دارد، ظرفیت اسکان حدود ۲۰۰ نفر از کادر درمان را فراهم کرده و به عنوان نخستین نمونه «هتل پرستاری» در سطح بیمارستان‌های کشور، می‌تواند الگویی مؤثر برای ارتقای نگهداشت نیروی انسانی در نظام سلامت باشد.

علی طیبی رئیس بیمارستان فیروزآبادی گفت: این مجتمع با ظرفیت ۲۹ واحد اقامتی به بهره‌برداری رسیده که از این تعداد، سه واحد به صورت سوئیت‌های یک‌خوابه ویژه اسکان مجردی و ۲۶ واحد به صورت سوئیت‌های یک‌خوابه به همراه سالن نشیمن برای کارکنان متأهل طراحی شده است.

وی افزود: در صورت استفاده کامل از این مجموعه، ظرفیت اسکان نزدیک به ۲۰۰ نفر از کادر درمان، به‌ویژه پرستاران، فراهم خواهد شد. این در شرایطی است که همزمان با وجود تخت‌های خالی در بیمارستان، با کمبود نیروی پرستاری مواجه هستیم و مسئله مسکن نیز یکی از موانع اصلی جذب نیرو محسوب می‌شود.

رئیس بیمارستان فیروزآبادی اظهار کرد: این مجموعه به‌گونه‌ای طراحی شده تا بتواند مشوقی مؤثر برای پرستاران و کارکنانی باشد که تمایل دارند در بیمارستان فیروزآبادی فعالیت کنند. تلاش ما این بوده که با فراهم‌سازی زیرساخت‌های اقامتی مناسب، بخشی از دغدغه‌های معیشتی کادر درمان را کاهش دهیم.

طیبی گفت: این مجموعه در چهار طبقه احداث شده که طبقه منفی یک آن به مجموعه کامل ورزشی اختصاص دارد و شامل سالن ورزشی مجهز، سونا و جکوزی است. همچنین فضای سبز مفرحی در مجاورت این مجموعه پیش‌بینی شده است. ورودی این مجتمع به‌صورت کاملاً مجزا از فضای بیمارستان طراحی شده تا آرامش و رفاه کارکنان حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این مجتمع اقامتی، رفاهی بتواند به‌عنوان الگویی موفق برای سایر بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورد استفاده قرار گیرد و گامی مؤثر در حل یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام سلامت یعنی کمبود نیروی پرستاری باشد.

در همین راستا، نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: کمبود و دشواری تأمین محل اقامت برای کادر پرستاری، به ویژه در شهرهای بزرگ یکی از معضلات جدی نظام سلامت است. این موضوع هم در شرایط عادی و هم در مواقع بحران، لزوم پیش‌بینی امکان اسکان نیروها در مجاورت مراکز درمانی را دوچندان می‌کند.

وی یادآور شد: ایده ایجاد مجتمع اقامتی و رفاهی پرستاری از سال گذشته با همین رویکرد با حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران و تلاش شبانه‌روزی تیم مدیریتی بیمارستان فیروزآبادی شکل گرفت و امروز شاهد افتتاح مجموعه‌ای هستیم که از نظر سطح کیفی، در تراز استانداردهای یک هتل مجهز طراحی و اجرا شده است.

به نظر می‌رسد اگر هر کدام از دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، نیز بتوانند مشابه چنین مجتمع‌هایی را احداث کنند؛ می‌توان تا حدود زیادی نسبت به رفع کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان‌های دولتی پایتخت امیدوار شد.

اگر حداقل ۶ مجتمع رفاهی و اقامتی با همین مقدار ظرفیت در تهران به بهره برداری برسد؛ می‌تواند حداقل ۱۲۰۰ نفر نیروی پرستاری را نگه داشت یا جذب کرد که به رفع کمبود نیروی پرستاری در بیمارستان‌های دانشگاهی، کمک زیادی می‌کند.