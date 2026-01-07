  1. استانها
۵۸ داوطلب انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در هرمزگان پیش ثبت نام کردند

بندرعباس- دبیر ستاد انتخابات استان هرمزگان، از پایان پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در هرمزگان خبر داد و گفت: ۵۸ داوطلب انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در هرمزگان پیش ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید جهانگیری اظهار کرد: مرحله پیش‌ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که از سیزدهم دی‌ماه آغاز شده بود، به پایان رسید و این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

دبیر ستاد انتخابات هرمزگان افزود: طی چهار روز گذشته، در مجموع ۵۸ نفر در این مرحله پیش‌ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۵۳ نفر مرد و ۵ نفر از بانوان بوده‌اند.

جهانگیری کوهشاهی با تأکید بر اینکه تنها افرادی مجاز به ثبت‌نام نهایی هستند که مرحله پیش‌ثبت‌نام را با موفقیت طی کرده باشند، تصریح کرد: ثبت‌نام نهایی داوطلبان از بیست‌ونهم بهمن‌ماه آغاز شده و تا دوم اسفندماه ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به الزامات قانونی داوطلبان مشمول ماده ۳۲ قانون انتخابات گفت: بر اساس تبصره یک این ماده، افراد مشمول موظف‌اند حداکثر دو ماه پیش از برگزاری انتخابات، استعفای خود را ارائه دهند که بر این اساس، آخرین مهلت استعفا یازدهم اسفندماه ۱۴۰۴ خواهد بود و داوطلبان باید در موعد مقرر نسبت به انجام این امر اقدام کنند.

