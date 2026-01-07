به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی شامگاه سه‌شنبه در جمع رسانه‌ها در تشریح ابعاد معنوی، فرهنگی و اجتماعی اعتکاف، اظهار کرد: اعتکاف، تجلی عینی مقام عبودیت و تحقق آیه شریفه «وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلّا لِیَعبُدون» بوده، عبادتی که هدف نهایی آن، معرفت الهی، تقویت توکل و حرکت در مسیر بندگی خالصانه خداوند متعال است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه اعتکاف در تربیت معنوی انسان، افزود: اعتکاف مدرسه خودسازی و تمرینی آگاهانه برای غلبه بر هواهای نفسانی و فاصله گرفتن از مظاهر تجمل، غفلت و نمادهای طاغوت است.

وی ادامه داد: معتکف با اختیار خود به خلوت مسجد می‌رود تا «عضلات روح» خود را تقویت کرده و قدرت تصمیم‌گیری معنوی برای زندگی پس از اعتکاف را در خود پرورش دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر نقش نوجوانان و جوانان در این حرکت معنوی، بیان کرد: حضور پرشور نوجوانان در اعتکاف، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم مساجد در تربیت نسل آینده است.

گذری بر آمار اعتکاف

حجت‌الاسلام سالاری‌مکی با اشاره به توزیع بیش از ۲۰ هزار جلد کتاب «حالت پرواز» میان دانش‌آموزان، گفت: این کتاب‌ها با رویکرد تعاملی، گروه‌محور و مبتنی بر کنش‌های روزانه طراحی شد و از طریق پوستر، پویش، مسابقه و اپلیکیشن «زندگی با آیه ها»، ارتباط نوجوانان با مفاهیم دینی را تداوم می بخشد.

وی با بیان اینکه اعتکاف امسال، صرفاً یک عبادت فردی نبود، بلکه به یک کنش اجتماعی مؤثر در جبهه جهاد تبیین تبدیل خواهد شد، افزود: برخی معلمان کلاس‌های درس خود را به مسجد منتقل کردند و دانش‌آموزان به‌صورت جمعی در فضای اعتکاف به تحصیل و تهذیب نفس پرداختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به آمار اعتکاف در استان، گفت: امسال در ۴۲۸ مسجد استان، ۳۰ هزار و ۱۷۷ نفر در آیین اعتکاف شرکت کردند که از این تعداد، ۱۸ هزار و ۹۸۳ نفر بانوان و ۱۱ هزار و ۱۹۴ نفر آقایان بودند.

وی با بیان اینکه همچنین ۱۸ هزار و ۴۶۶ نفر از معتکفین را دانش‌آموزان تشکیل می‌دادند، افزود: از مجموع دانش‌آموزان معتکف، ۱۰ هزار و ۸۸۴ نفر دختر و هفت هزار و ۵۸۲ نفر پسر بودند.

حجت الاسلام سالاری مکی رشد شرکت‌کنندگان نسبت به سال گذشته را ۱۱/۹ درصد اعلام کرد و گفت: حضور پررنگ دانش‌آموزان نشان‌دهنده استقبال نسل جوان از این آیین معنوی است.

وی همچنین از مشارکت ۵۰۰ مبلغ در گردش بین مساجد و بیش از هزار و ۲۰۰ طلبه و روحانی مستقر در مساجد استان در اجرای برنامه‌های فرهنگی اعتکاف خبر داد و افزود: گروه‌های جهادی تبلیغی، بسیج، هلال احمر و صدا و سیما نیز نقش مؤثری در برگزاری این مراسم ایفا کردند.

لزوم حفظ ارتباط با معتکفین

به گفته حجت‌الاسلام سالاری، ۳۱.۱۳ درصد از شرکت‌کنندگان، برای نخستین‌بار تجربه اعتکاف را داشتند که نشان‌دهنده گسترش این فرهنگ معنوی در میان اقشار مختلف جامعه است.

وی با اشاره به شیوه آشنایی افراد با اعتکاف، بیان کرد: ۵۰.۱۶ درصد از طریق مساجد و مبلغین، ۲۱.۶۲ درصد از طریق دوستان و گروه همسالان و مابقی از سایر مسیرها با اعتکاف آشنا شده‌اند که این آمار نشان‌دهنده نقش محوری مساجد و ارتباطات اجتماعی در ترویج این فریضه معنوی است.

وی با تقدیر از عوامل اجرایی اعتکاف گفت: حضور منسجم و هدفمند حوزه علمیه در اعتکاف امسال، یکی از نقاط قوت برجسته استان بود که در کمتر استانی با این سطح از سازمان‌دهی مشاهده می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: وظیفه داریم ارتباط خود را با معتکفین حفظ کرده و این جریان نورانی را در طول سال تداوم ببخشیم تا اعتکاف به تقویت هویت دینی، جامعه‌پردازی و تربیت نسل مؤمن و آگاه در استان منجر شود.