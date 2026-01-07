کانسپت عینک مجهز به هوش مصنوعی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این کانسپت که «عینک هوش مصنوعی» نام گرفته وعده می‌دهد شیوه تعامل کاربران با محیط اطرافشان را متحول و جریان کاری آنها را یکپارچه می‌کند.

گجت شبیه یک عینک استاندارد به نظر می‌رسد که هیچ تفاوتی با عینک هوشمند متا ندارد. وزن عینک هوشمند لنوو فقط ۴۵ گرم است و باتری آن هشت ساعت طول می‌کشد که برای استفاده در یک روز کاری استاندارد کافی است.

این عینک به طور بی سیم به یک دستگاه هوشمند متصل می‌شود که به نظر می‌رسد بخش اعظم فعالیت‌های رایانشی سنگین را انجام می‌دهد. این موارد شامل پلتفرم‌های هوش مصنوعی مخصوص لنوو و موتورلا به نام Qira است که ترجمه و شناسایی تصویر هوشمند در کمتر از میلیونم ثانیه را فراهم می‌کند. همچنین قابلیتی به نام Catch Me Up وجود دارد که خلاصه‌ای تولید شده با هوش مصنوعی از نوتیفیکیشن های مختلف مربوط به دستگاه‌های متمایز است.

سخت افزار مذکور امکان کنترل لمسی و صوتی را فراهم می‌کند و شامل یک نرم افزار «تله پرومپتر»(teleprompter) است. کانسپ عینک هوشمند مذکور بلندگو نیز دارد و با توجه به تبلیغات لنوو قادر به پخش موسیقی نیز است.