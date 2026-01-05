گجتی که با هوش مصنوعی صداهای آرامتر از پچ پچ را رونویسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، امروزه احتمال زیادی وجود دارد که افراد بهجای تماس گرفتن با دیگران، زمان قابلتوجهی را صرف صحبت با دستیار مجازی گوشی خود یا دیکتهکردن متن با صدا کنند. با این حال، هرچند تولید محتوای صوتی آسان به نظر میرسد، کاربران معمولاً تمایلی ندارند در مکانهایی مانند کتابخانه، با صدای بلند به سیری یا چتجیپیتی دستور بدهند. از سوی دیگر، دیکتهکردن ایمیل در اتاقی که چند کودک نوپا با سروصدا حضور دارند نیز کار سادهای نیست.
در همین راستا، استارتآپ «سابتل» (Subtle) از راهحل خود برای این چالشها با عنوان ابزاری به نام «ویسبادز» (Voicebuds) رونمایی کرده است. این گجت اگرچه ظاهری شبیه یک جفت ایرباد بیسیم دارد، اما به یک مدل هوش مصنوعی سفارشیسازیشده مجهز است که به کاربر امکان میدهد متن را با صدایی آرامتر از نجوا دیکته کند.
علاوه بر این، گجت پوشیدنی مذکور میتواند محیطهای پرسروصدا را فیلتر کند تا کاربر برای دیکتهکردن متن یا صدور فرمانهای صوتی مجبور به فریاد زدن نباشد. به نظر میرسد ویسبادز عملکردی مشابه حلقه WHSP داشته باشد که در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی ۲۰۲۴ معرفی شد و امکان پچپچکردن با گوشی موبایل را فراهم میکرد. همچنین این ابزار با دیگر ایربادهای هوش مصنوعی مانند «نوتباد وان» نیز وارد رقابت شده است.
سابتل مدعی است ویسبادز در مقایسه با ایرپاد پرو ۳ و قابلیت رونویسی اوپنایآی، متنی با پنج برابر خطای کمتر ارائه میدهد. این گجت با قیمت ۱۹۹ دلار عرضه میشود و مستقیماً با بهترین ایربادهای اپل رقابت میکند.
