تلویزیون شبیه بوم نقاشی رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این مدل جدید در نسخه‌های ۵۵ و ۶۵ اینچی رونمایی می‌شود و طراحی توکار همراه قاب مغناطیسی قابل تنظیم دارد.

گالری تی وی مجهز به نمایشگر مینی ال ای دی و پردازشگر هوش مصنوعی آلفا ۷ این شرکت است که وضوح تصویر را ۴K می‌کند. این مدل جدید همچنین با +LG Gallery که یک سرویس حق اشتراکی است با مخزنی حاوی بیش از ۴۵۰۰ اثر ارائه می‌شود که کاربران می‌توانند روی تلویزیون خود نمایش دهند.

همچنین کاربران می‌توانند عکس‌های شخصی سازی شده با هوش مصنوعی یا عکس‌های از گالری تصاویر خصوصی خود را نمایش دهند.

ال جی مدعی شده این تلویزیون با همکاری متصدیان موزه توسعه یافته و یک «حالت گالری» دارد که درخشندگی و رنگ‌های تصویر را بهبود می بخشد تا بافت آثار هنری نمایش داده شده را نشان دهد. این نمایشگر تا حدی قادر به کنترل انعکاس و تابش نور است اما جزئیات دقیق آن به اشتراک گذاشته نشده است.

این تلویزیون به طور خودکار تنظیمات را برای نمایش تصویر بهینه در واکنش به نور محیطی طی روز تعیین می‌کند.