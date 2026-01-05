رونمایی از پنکه کودک در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این گجت Babay FuFu نام دارد که پنکه‌ای قابل حمل برای نوزادان است که به دسته کالسکه متصل می‌شود.

Babay FuFu براساس روبات کوچک‌تر این شرکت به نام «نکوجیتا فوفو» یک گجت خنک کننده نوشیدنی، ساخته شده است. شونسوکه آئوکی مدیر ارشد اجرایی یوکای انجینرینگ در این باره می‌گوید: Babay FuFu بر اساس بازخورد طرفداران «نکوجیتا فوفو» شکل گرفت. کاربران گفته بودند کودکانشان نه تنها از این وسیله برای خنک کردن غذا استفاده می‌کنند، بلکه با آن بازی و وانمود می‌کنند که صورتشان را باد می‌زنند یا موهایشان را خشک می‌کنند.