سامسونگ درخشان ترین تلویزیونQD-OLED جهان را رونمایی کرد

پنل QD-OLED روشنایی خود را با ترکیب بیشینه درخشندگی هر مؤلفه قرمز، سبز و آبی (RGB) به دست میآورد. سامسونگ مدعی شده این روش باعث بهبود خلوص رنگ میشود و در مقایسه با پنلهای OLED که به زیر پیکسل سفید متکی هستند، روشنایی ادراکی بیشتری ارائه میدهد. نمایشگر مذکور در کنار موارد گفته شده از بهینه سازی تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی پشتیبانی میکند و به تلویزیونها امکان میدهد به طور خودکار کیفیت تصویر را براساس محتوا و محیط سازگار کنند. سامسونگ تصمیم دارد از نسل جدید نمایشگرهای مذکور در تلویزیونهای او ال ای دی و رده بالایی که در ۲۰۲۶ میلادی رونمایی میشوند، استفاده کند.
سامسونگ دیسپلی در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی ۲۰۲۶ میلادی همچنین طیفی از کانسپت های او ال ای دی دیگری که بر هوش مصنوعی مبتنی هستند، نمایش میدهد. همچنین این شرکت بات AI OLED را نمایش میدهد که روبات کوچک با نمایشگر او ال ای دی کوچک ۱۳.۴ اینچی است که به عنوان دستیار آموزگار عمل میکند. دیگر دستگاههای کانسپتی شامل AI OLED Turntable و کاست AI OLED، سیتسم های بلندگویی با نمایشگرهای او ال ای دی دایره وار را رونمایی میکند که موسیقی و محتوای بصری را توصیه میکنند.
شرکت سامسونگ دیسپلی یک منطقه مخصوص آزمایش مقاومت در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی ایجاد کرده است. در یکی از این مناطق آزمایش بازوی روباتیکی توپ بسکتبال را به ۱۸ پنل او ال ای دی تاشو که روی یک صفحه سوار شده اند، پرتاب میکند. این پنل ها حتی پس از برخوردهای مکرر همچنان کار میکنند. در تست دیگری توپهای فولادی به نمایشگرهای تاشو پرتاب میشود تا مقاومت آنها با دیگر فناوریهای نمایشگر مقایسه شود.
سامسونگ در حوزه خودروسازی از کانسپت های نوین کابین رونمایی میکند. این موارد شامل یک نمایشگر مرکزی به شکل L و انعطاف پذیر ۱۸.۱ اینچی، یک نمایشگر مخفی مخصوص مسافر و لامپهای عقبی او ال ای دی است که میتوانند هشدارهای زنده جاده را برای خودروهای پشت سر نمایش دهند.
سامسونگ دیسپلی همچنین میکرو نمایشگر RGB OLEDoS خود را به نمایش میگذارد که دارای ۵۰۰۰ PPI در یک پنل ۱.۴ اینچی است. این شرکت پنل مذکور را در یک نسخه آزمایشی هدست ادغام کرده تا کاربرد بالقوه آن در دستگاههای آتی XR را برجسته کند. نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی یا CES ۲۰۲۶ از ۶ تا ۹ ژانویه سال جاری میلادی در لاس وگاس برگزار میشود.
