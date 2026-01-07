به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شنگی شهردار منطقه ۲۰ تهران، درخصوص آخرین وضعیت پروژه‌های در حال اجرای این منطقه اظهار کرد: مرکز تفریحی گردشگری بی بی شهربانو با مساحت ۴۲ هکتار از مهمترین پروژه‌های در حال اجرای منطقه است. این پروژه در دو فاز شرقی و غربی اجرا می‌شود که فاز شرقی آن شامل معابر، مبلمان پارکی، آلاچیق، پارکینگ، میدان مفاخر، سرویس بهداشتی، شهربازی و کارتینگ و فاز غربی آن نیز شامل معابر، مبلمان پارکی، دریاچه، آبشار، شهربازی و پارکینگ می‌شود.

پیشرفت ۷۰ درصدی مرکز تفریحی گردشگری بی بی شهربانو

وی پیشرفت فیزیکی این پروژه را حدود ۷۰ درصد عنوان کرد و افزود: مبلغ قرارداد منعقد شده توسط سازمان بوستان‌ها برای پروژه مرکز تفریحی گردشگری بی‌بی شهربانو حدود ۴۸۳ میلیارد تومان و اعتبار تملک املاک مسیر دسترسی آن حدود ۱۰۶ میلیارد تومان است.

شنگی همچنین با اشاره به پروژه آبرسانی از تصفیه‌خانه جنوب به قطب تفریحی گردشگری بی بی شهربانو و جنگل‌کاری کلاغائیه، توضیح داد: به موازات احداث قطب تفریحی گردشگری بی بی شهربانو، پروژه آبرسانی از تصفیه خانه جنوب به این قطب گردشگری به طول ۶ کیلومتر و با مبلغ قرارداد ۸۰ میلیارد تومان و پروژه آبرسانی به جنگل‌کاری کلاغائیه به طول ۱۳ کیلومتر با مبلغ حدود ۱۷۰ میلیارد تومان توسط سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران در دست اقدام است که این پروژه تا کنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

طراحی ایستگاه حرم با الهام از معماری سنتی ایرانی- اسلامی

شهردار منطقه ۲۰ توسعه خط ۶ مترو را از دیگر پروژه‌های منطقه برشمرد و گفت: احداث خط ۶ مترو به طول ۶ کیلومتر از دولت آباد تا حرم حضرت عبدالعظیم (ع) شامل ۵ ایستگاه (ضلع شرق حرم، میدان شهرری، شهید غیوری نبش مالک اشتر، میدان صفائیه و دولت آباد)، اجرای ایستگاه تبادلی با راه آهن و اجرای ۵ هواکش میان تونلی و راه‌های خروج اضطراری در حال انجام است و با توجه به موقعیت مذهبی و تاریخی ایستگاه حرم، طراحی ایستگاه با الهام از معماری سنتی ایرانی- اسلامی در نظر گرفته شده است.

حذف گره ترافیکی سه راه تقی آباد

وی با اشاره به پروژه احداث رمپ و لوپ پل صوفی رازی که به تازگی اجرایی شده، بیان کرد: احداث ۲ تقاطع غیر همسطح با هدف کاهش مسیر تردد و حذف نقاط حادثه خیز و حذف گره ترافیکی سه راه تقی آباد شامل پل غیر همسطح ورامین شمال به جنوب به طول ۲۵۰ متر در سه راه تقی آباد به مساحت کلی کارگاهی ۶ هکتار و پل عبدالرحمن صوفی به طول ۳۶۰ متر غیرهمسطح و ۵۰۰ متر همسطح در این پروژه در نظر گرفته شده است.

پیشرفت بالغ بر ۹۵ درصدی پروژه بازآفرینی محله نفرآباد

به گفته شنگی؛ بازآفرینی محله نفرآباد شامل تعریف ۳۵ پروژه مسکونی در ۴۴ پلاک و شروع عملیات ساختمانی در ۱۵ پروژه و تعریف ۱۱ پروژه خدماتی در ۳۵ پلاک شامل زائرسرا، شهربانو محله نفرآباد، پروژه باباخان، مجموعه فرآموز، مجموعه فرآهنگ، مجتمع تجاری و پارکینگ ارم از دیگر پروژه‌های در دست اجرای منطقه ۲۰ است که تا کنون حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

پیشرفت ۹۲ درصدی مجموعه ورزشی تقی آباد

شهردار منطقه ۲۰ با اشاره به احداث مجموعه ورزشی تقی آباد در راستای ارتقای سرانه‌های فرهنگی- ورزشی این محله، عنوان کرد: ساخت این مجموعه ورزشی به مساحت حدود ۲۵۰۰ متر مربع شامل سالن ورزش‌های رزمی آقایان و بانوان به صورت مجزا، ساختمان اداری و سالن ورزش‌های توپی در حال حاضر حدود ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

سایت لک‌لک‌ها در آستانه بهره‌برداری

وی در خصوص پروژه احداث سایت لک‌لک‌ها که پیشرفت فیزیک آن به حدود ۹۵ درصد می‌رسد توضیح داد: مساحت برکه این پروژه ۱۷۰۰ متر مربع و مساحت کانال پیرامونی آن ۹۰۰ متر مربع است و شامل احداث برج کبوتر خانه ساختمان اداری، کلبه پرنده نگری در ۲ طبقه به صورت LSF و لانه‌های پرندگان به ابعاد مختلف می‌شود.

شنگی با اشاره به پروژه احداث پارکینگ بغدادی با ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی، گفت: مساحت عرصه آن ۲۷۰۰ متر مربع است که ۴۰۰ متر مربع تملک جدید جهت افزایش مساحت پارکینگ برای آن در نظر گرفته شده است و این پارکینگ هوشمند طبقاتی در ۵ طبقه روی همسطح و ۲ طبقه منفی زیر همکف ساخته می‌شود.

به گفته شهردار منطقه ۲۰؛ بهسازی معابر محله نفرآباد، خیابان گلشنی، خیابان بیات، محله بهشتی، خیابان شهید رجایی و پیاده رو خیابان قم، احداث زمین چمن بلوار بسیج (شهید گمنام)، مدرس و جهان‌آرا، احداث سرای محله حمزه‌آباد، احداث باغ ایرانی، مرمت کانال سرخه‌حصار، احداث مقبره الشهدا بوستان ام‌البنین، تکمیل مجتمع صدف و احداث مخازن ذخیره آب جهان آرا وتوسکا از دیگر پروژه‌هایی هستند که در منطقه در حال اجرا هستند.

چه پروژه‌های جدیدی در منطقه ۲۰ تعریف شده‌اند؟

وی با اشاره به سه پروژه آتی منطقه که در برنامه اجرا قرار دارند، بیان کرد: احداث دهکده زیست محیطی با مساحت ۳۵ هکتار شامل ۱۴ هکتار فضای سبز، ۱۸ هکتار مساحت مخازن تعدیل کننده آب‌های سطحی و ۳ هکتار محوطه از پروژه‌های جدید منطقه خواهد بود.

شنگی مهمترین مزایای اجرای این پروژه را تأمین آب پایدار جهت آبیاری فضای سبز، کاهش استفاده از آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از فرونشست بیشتر زمین، اتصال به شبکه آبرسانی فضای سبز، تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و ایجاد محیط گردشگری عنوان کرد.

شهردار منطقه ۲۰، پروژه احداث پارکینگ ضلع شرق و جنوب حرم حضرت عبدالعظیم (ع) را از دیگر پروژه‌های آتی این منطقه برشمرد و ادامه داد: مدل مشارکت در ضلع جنوب این پروژه به صورت مشارکت در ساخت است که مساحت آن ۲۶ هزار و ۸۵۰ متر مربع با ظرفیت پارکینگ ۴۷۵۰ خودرو است و ضلع شرق با مدل مشارکت BOLT یا BOT و مساحت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و ظرفیت پارکینگ ۷۰۰ خودرو ساخته می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه احداث تقاطع غیرهمسطح فداییان و شهید کریمی با مساحت ۱۵ هزار متر مربع نیز در برنامه قرار دارد، توضیح داد: با توجه به بار ترافیکی زیاد خیابان فداییان اسلام و بزرگراه شهید کریمی و نزدیکی به حرم عبدالعظیم حسنی (ع) و برگزاری مناسبت‌های مختلف مانند پیاده روی اربعین، نیاز به احداث تقاطع غیر همسطح جهت تسهیل و روانی ترافیک در این محدوده است که این پروژه در طرح جامع حمل و نقل شهر تهران مصوب شده است.