تأکید رئیس پژوهشگاه ارتباطات بر توانمندسازی پژوهشگران امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدحسین شیخی در نشست صمیمی با پژوهشگران پژوهشکده امنیت، توسعه سرمایه انسانی و ارتقای کیفیت پروژه‌های پژوهشی را از اولویت‌های اصلی پژوهشگاه برشمرد و گفت: پروژه‌های داخلی پژوهشگاه باید به‌گونه‌ای تعریف و اجرا شوند که در نهایت منجر به افزایش توانمندی، دانش و مهارت‌های تخصصی پژوهشگران شوند.

وی با اشاره به نقش راهبردی پژوهشکده امنیت در زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور افزود: پژوهشکده امنیت باید به محل تربیت تیم‌های خبره و چندتخصصی در حوزه‌های مختلف امنیت سایبری، امنیت شبکه و فناوری‌های نوین تبدیل شود؛ تیم‌هایی که بتوانند پاسخ‌گوی نیازهای واقعی کشور باشند.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اهمیت هویت سازمانی و هم‌افزایی درون‌سازمانی تصریح کرد: لازم است همه ما تعلق خاطر بیشتری به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشیم. این احساس تعلق، زمینه‌ساز افزایش انگیزه، مسئولیت‌پذیری و ارتقای کیفیت خروجی‌های پژوهشی خواهد بود.

شیخی در بخش دیگری از سخنان خود، مشارکت پژوهشگران در فرآیندهای مدیریتی را عاملی مؤثر در افزایش بهره‌وری دانست و گفت: در تمامی پژوهشکده‌ها، انتخاب مدیرگروه‌ها باید با نظر و مشارکت اعضای همان گروه انجام شود. توجه به دیدگاه‌های بدنه علمی و پژوهشی، یک ضرورت برای تصمیم‌گیری‌های اثربخش و پایدار است.

وی همچنین با اشاره به سیاست‌های حمایتی پژوهشگاه خاطرنشان کرد: در حوزه تشویق و حمایت از پژوهشگران و کارکنان پژوهشگاه، مصمم هستیم سازوکارهای مؤثرتر و عادلانه‌تری را اجرا کنیم تا تلاش‌ها و دستاوردهای همکاران به‌درستی دیده شود.

در پایان این دیدار، بر تقویت تعامل میان مدیریت پژوهشگاه و پژوهشگران، ارتقای نقش پژوهشکده امنیت در پروژه‌های ملی و ایجاد محیطی مشارکتی، انگیزه‌بخش و توانمندساز به‌عنوان مسیر اصلی توسعه پژوهش‌های راهبردی تأکید شد.