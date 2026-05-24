بودجه بهزیستی در سه سال از ۵۲ همت به ۱۲۹ همت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور نشست هم‌اندیشی سازمان بهزیستی کشور با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور غلامرضا تاجگردون رئیس هییت رییسه و اعضای این کمیسیون در سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.

در این نشست، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سازمان بهزیستی گفت: کمیسیون کلیدی برنامه و بودجه با ریاست آقای تاجگردون، نواب رئیس و اعضای کمیسیون در سازمان بهزیستی حضور دارند و از این اتفاق بسیار خوشحالیم.

وی با اشاره به یادداشتی که با عنوان جنگ رمضان؛ از قاعده‌گریزی تا معکوس شدن قواعد جنگ منتشر کرده است، افزود: در جنگ ۴۰ روزه اخیر تقریباً تمام قواعد معمول جنگ‌ها معکوس شد. در همه جنگ‌ها معمولاً مشارکت‌های نقدی و غیرنقدی مردم کاهش پیدا می‌کند چون نگرانی نسبت به آینده افزایش می‌یابد اما در جنگ ۴۰ روزه اخیر شاهد معکوس شدن این قاعده بودیم در این دوره مشارکت مردم با سازمان بهزیستی به شکل چشمگیری افزایش یافت به‌گونه‌ای که مردم یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بهزیستی کمک کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تقدیر از حمایت‌های کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای حمایت از سازمان بهزیستی تشکر ویژه می‌کنم. بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۲ همت بود، در سال ۱۴۰۴ به ۷۹ همت رسید و در سال ۱۴۰۵ به ۱۲۹ همت افزایش یافته است که رشد ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد و از میانگین افزایش بودجه دستگاه‌های کشور بالاتر است.

بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ۳۴ برابر شد

حسینی با اشاره به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: زمانی که به سازمان بهزیستی آمدم اعلام کردم که مدعی‌العموم اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هستم و این قانون را میثاق‌نامه سازمان برای حمایت از معلولان می‌دانم. در سال ۱۴۰۰ تنها ۳.۶ درصد از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تأمین می‌شد که رقمی حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود این میزان در سال‌های بعد به ترتیب به ۴.۶ درصد، ۵.۳ درصد و ۸.۸ درصد رسید و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲.۷ درصد و در سال ۱۴۰۵ به ۲۳.۶ درصد افزایش یافت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: به عبارتی بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت طی این سال‌ها ۳۴ برابر افزایش یافته است.

وی افزود: روند و جهت‌گیری نمایندگان مجلس در سال‌های اخیر تسهیل تأمین اعتبارات و اجرای این قانون بوده و در حال حاضر ۸۲ درصد مواد ۳۴ گانه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در حال اجراست و ۱۸ درصد دیگر نیازمند رفع ابهام قانونی و تأمین اعتبار است.

افزایش مستمری مددجویان و رشد سهم بهزیستی از بودجه عمومی کشور

حسینی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ مستمری مددجویان سازمان بهزیستی ۳۰ درصد افزایش یافت، این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۴۰ درصد رسید و مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۴۰۵ افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان را تصویب کرد. سهم بودجه سازمان بهزیستی از بودجه عمومی کشور نیز افزایش یافته است به‌طوری که بالاترین سهم بهزیستی از بودجه عمومی کشور در سال‌های گذشته ۱.۷ درصد بود اما این سهم اکنون به ۲.۴۰ درصد رسیده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برخی دستاوردهای بودجه‌ای سازمان اظهار کرد: برای نخستین بار ردیف بودجه مستقلی برای اورژانس اجتماعی در نظر گرفته شد که اعتبار آن به ۳۰۰ میلیارد تومان رسید همچنین یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای صندوق ضمانت و حمایت از فرصت‌های شغلی اختصاص یافت که این اعتبارات به انجام بهتر مأموریت‌های سازمان کمک می‌کند.

حسینی با اشاره به تاریخچه سازمان بهزیستی گفت: سازمان بهزیستی در سال ۱۳۵۹ به همت شهید محمدعلی فیاض‌بخش با ۶ مأموریت شکل گرفت و شهید فیاض‌بخش برای پیگیری امور سازمان مستقیماً به دولت مراجعه می‌کرد. در طول سال‌های گذشته مأموریت‌های سازمان بهزیستی به‌صورت مستمر افزایش یافته و امروز این سازمان ۱۷۲ مأموریت را از پیش از تولد تا پس از مرگ بر عهده دارد به عبارت دیگر مأموریت‌های سازمان ۲۸ برابر شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: امروز خدمات ژنتیک ارائه می‌دهیم، سالانه با حدود ۶۷ هزار مورد تصادف منجر به معلولیت یا فوت مواجه هستیم و بسیاری از زنان سرپرست خانواری که در اثر این حوادث ایجاد می‌شوند تحت پوشش سازمان قرار می‌گیرند در حوزه پیشگیری و غربالگری نیز خدمات گسترده‌ای ارائه می‌شود تاکنون ۱۸ میلیون مورد غربالگری شنوایی انجام شده است همچنین در برنامه غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال بیش از ۶۲ میلیون غربالگری انجام شده و حدود ۵۵۰ هزار کودک از نابینایی و تنبلی چشم نجات یافته‌اند.

۱۰۰ هزار نفر جدید تحت پوشش بهزیستی قرار گرفتند

حسینی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های سازمان گفت: در حوزه‌هایی همچون آسیب‌های اجتماعی، مسکن، اشتغال و ده‌ها حوزه دیگر مأموریت داریم و در همه این حوزه‌ها برای ارتقای کیفیت زندگی مردم ایفای نقش می‌کنیم اما با وجود افزایش مأموریت‌ها، قدرت ساختاری سازمان بهزیستی متناسب با این افزایش توسعه نیافته است.

وی افزود: زیست‌بوم مشارکت را در قالب ۱۲ راهبرد طراحی کرده‌ایم و معتقدیم مردم ظرفیت بسیار بالایی برای مشارکت با سازمان بهزیستی دارند. کمک‌های مردمی در کنار حمایت‌های مجلس برای افزایش بودجه سازمان موجب شد طی دو سال گذشته ۱۰۰ هزار نفر جدید تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار گیرند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: البته سیاست ما حرکت از اعانه‌پردازی به سمت توانمندسازی و فرصت‌آفرینی است به گونه‌ای که به جای افزایش آمار افراد تحت پوشش باید روزی برسد که گزارش دهیم تعداد افراد نیازمند خدمات حمایتی کاهش یافته است.

حسینی با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی سازمان بهزیستی گفت: در حوزه آموزش و مهارت‌آموزی اقدامات گسترده‌ای انجام شده است در حال حاضر ۲۰۰ هزار دانش‌آموز و دانشجو تحت پوشش سازمان قرار دارند همچنین بازگرداندن حدود ۲ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش را دنبال می‌کنیم و در سال گذشته ۹۵۰ هزار نفر از خدمات آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شدند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در سال گذشته ۱۴۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شد که نسبت به سال قبل ۵۲ درصد رشد داشت و ۳۰ درصد بالاتر از هدف تعیین‌شده بود همچنین برای ۱۰ هزار زوج دارای معلولیت و مددجو جهیزیه تأمین شد و برنامه ما این است که امسال تمامی افراد واجد شرایطی که ازدواج می‌کنند از جهیزیه بهره‌مند شوند.

توسعه اورژانس اجتماعی و خدمات حمایتی

حسینی اظهار کرد: ساختار اورژانس اجتماعی از ۳۲ ساختار به ۳۷۵ ساختار رسمی توسعه یافته است همچنین ۱۵ مرکز جدید راه‌اندازی شده و امسال نیز ۳۰ مرکز جدید ایجاد خواهد شد. ۱۰۰ درصد زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند همچنین پشت نوبتی‌های حق پرستاری و کمک‌هزینه افراد دارای ضایعه نخاعی به صفر رسیده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: یارانه‌های مرتبط با خدمات حمایتی نیز حدود ۹۰ درصد افزایش یافته و پرداختی‌های مربوط به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز حدود ۴۰۰ درصد رشد داشته است.

حسینی با اشاره به توسعه خدمات تخصصی برای افراد دارای اختلال طیف اتیسم گفت: ۱۱ مرکز تخصصی اتیسم ایجاد شده است در گذشته مراکز شبانه‌روزی موقت برای افراد دارای اختلال طیف اتیسم وجود نداشت و همچنین مراکز روزانه ویژه افراد بالای ۱۴ سال نیز راه‌اندازی شده که دو مرکز آن افتتاح شده است.

آغاز طرح ملی سنجش سلامت روان پس از جنگ

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آثار روانی جنگ ۴۰ روزه اخیر گفت: این جنگ در کنار افتخارات ملی، ترومای روانی نیز برای بخشی از جامعه ایجاد کرده است و اگر در زمان مناسب مداخله صورت نگیرد، این آسیب‌ها می‌توانند مزمن شوند. به همین دلیل از ۳۰ خردادماه طرح ملی سنجش سلامت روان آغاز شده و هفت وزارتخانه در اجرای آن با سازمان بهزیستی همکاری می‌کنند.در این طرح افرادی که علائم و نشانه‌های آسیب روانی دارند شناسایی می‌شوند دو پرسشنامه استاندارد در این فرآیند مورد استفاده قرار می‌گیرد پرسشنامه اولیه برای شناسایی نشانگان روانی ناشی از جنگ و پرسشنامه تخصصی‌تر برای ارزیابی دقیق شدت آسیب‌های روانی و اجتماعی.

وی با اشاره به نظام ارجاع پیش‌بینی‌شده در این طرح گفت: پس از تحلیل نتایج، افراد بر اساس نیاز خود به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع داده می‌شوند به‌گونه‌ای که افراد نیازمند درمان به وزارت بهداشت، دانش‌آموزان و معلمان به وزارت آموزش و پرورش، دانشجویان و اعضای هیئت علمی به وزارت علوم، خانواده‌های شهدا به بنیاد شهید و مددجویان کمیته امداد به این نهاد معرفی خواهند شد.

حسینی در ادامه با اشاره به ارزیابی آثار رشد پس از سانحه PTG گفت: این مفهوم به فرصت‌هایی اشاره دارد که در دل بحران‌ها شکل می‌گیرد. برای مثال برخی نظریه‌پردازان از جمله ساچمن معتقدند در شرایط بحران، نظام بروکراسی انعطاف‌پذیرتر می‌شود امروز شاهد هستیم که دستگاه‌های مختلف برای کمک به سازمان بهزیستی پای کار آمده‌اند و همکاری و مشارکت گسترده‌ای شکل گرفته است. همچنین در جریان جنگ ۴۰ روزه شاهد یکی از کم‌نظیرترین جلوه‌های حضور اجتماعی مردم بودیم و مردم طی حدود سه ماه حضوری فعال و پرشور در عرصه‌های اجتماعی داشتند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان گفت: در راستای تداوم و نظام‌مند کردن این مشارکت‌ها، اجرای طرح بانک زمان را از منطقه ۴ آغاز کرده‌ایم تا از ظرفیت‌های مردمی برای حل مسائل اجتماعی در سطح محلات استفاده شود.