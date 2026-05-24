۹ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بهزیستی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سعید ابراهیمی در نشست هم‌اندیشی اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رئیس و معاونان و مدیران سازمان بهزیستی با تشریح وضعیت اعتبارات و برنامه‌های این سازمان گفت: در حال حاضر سازمان بهزیستی ۹ درصد جمعیت کشور را که معادل ۱۱ درصد خانوارهای کشور است، تحت پوشش دارد و با بودجه‌ای معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان به این جامعه هدف خدمات ارائه می‌کند.

وی با قدردانی از حمایت‌های مجلس شورای اسلامی در فرآیند بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ افزود: مجلس شورای اسلامی ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی نرخ ارز به اعتبارات سازمان بهزیستی اضافه کرد که این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از تورم و افزایش هزینه‌های خدمات‌رسانی را جبران کند.

فاصله اعتبارات قانون معلولان با نیازهای واقعی

رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اظهار کرد: بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است اما همچنان فاصله قابل توجهی میان اعتبارات موجود و نیازهای واقعی اجرای قانون وجود دارد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین تکالیف این قانون، پرداخت کمک‌هزینه معیشت به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان است که برای اجرای کامل آن به حدود ۷۰ همت اعتبار نیاز داریم.

رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی ادامه داد: در قانون قبلی منابع اجرای این بخش از محل اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین می‌شد اما در قانون جدید دولت و بانک مرکزی مکلف به تأمین منابع مورد نیاز شده‌اند.

رشد مستمری مددجویان

ابراهیمی درباره نقش مجلس در تقویت اعتبارات سازمان بهزیستی گفت: در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبارات سازمان بهزیستی نسبت به لایحه دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت همچنین مجلس میزان افزایش مستمری مددجویان را از ۳۰ درصد پیش‌بینی‌شده به ۵۰ درصد افزایش داد که اقدام بسیار مؤثری در حمایت از خانوارهای تحت پوشش محسوب می‌شود.

رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: تعرفه مراکز نگهداری، حق پرستاری و مددکاری در خانواده نیز افزایش یافته است و برای نخستین بار تعرفه مراکز نگهداری بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است با توجه به سیاست خانواده‌محوری سازمان بهزیستی، میزان افزایش حق پرستاری تا ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.

مستمری مددجویان هنوز به تکلیف برنامه هفتم نرسیده است

ابراهیمی با اشاره به ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این ماده قانونی مستمری مددجویان باید معادل ۲۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد باشد با وجود افزایش ۵۰ درصدی مستمری‌ها هنوز به این هدف نرسیده‌ایم.

وی افزود: امسال حداقل دستمزد حدود ۱۶ میلیون تومان است و بر این اساس مستمری باید حدود سه میلیون و ۳۲۵ هزار تومان باشد در حالی که میانگین مستمری پرداختی سازمان بهزیستی حدود دو میلیون و ۸۸۷ هزار تومان است و هنوز فاصله‌ای با تکلیف قانونی وجود دارد.

پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای اورژانس اجتماعی

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اورژانس اجتماعی اشاره کرد و گفت: در ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده است نسبت به تأمین تجهیزات، خودرو، مراکز و اصلاح ساختار نیروی انسانی اورژانس اجتماعی اقدام کند.

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به سه هزار نفر نیروی خرید خدمت در اورژانس اجتماعی فعالیت می‌کنند و تبدیل وضعیت این نیروها هزینه جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌کند. انتظار داریم نمایندگان مجلس در این زمینه همراهی و حمایت لازم را داشته باشند.

رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته برای تجهیز اورژانس اجتماعی گفت: سال گذشته مجلس ۱۵۰ میلیارد تومان برای تأمین خودروهای اورژانس اجتماعی اختصاص داد اما تخصیص این اعتبار در ماه‌های پایانی سال انجام شد اگر این اعتبار در ابتدای سال تخصیص پیدا می‌کرد امکان خرید حدود ۹۰ دستگاه خودرو وجود داشت اما به دلیل افزایش قیمت‌ها و تأخیر در تخصیص منابع در نهایت تنها ۲۹ دستگاه خودرو خریداری شد.

ابراهیمی ادامه داد: برای سال جاری نیز ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این بخش پیش‌بینی شده است و امیدواریم این اعتبار در ابتدای سال تخصیص یابد تا بتوان از آن به شکل مؤثرتری استفاده کرد.

وی از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواست برای نحوه تخصیص اعتبارات سازمان بهزیستی راهکار مناسبی طراحی کند و گفت: اگرچه در ظاهر تخصیص اعتبارات سازمان بهزیستی ۱۰۰ درصدی است اما این منابع به صورت ماهانه در اختیار سازمان قرار نمی‌گیرد و معمولاً در ماه‌های پایانی سال تجمیع و پرداخت می‌شود.

ابراهیمی تأکید کرد: این مسئله بسیاری از فعالیت‌های اجتناب‌ناپذیر سازمان از جمله پرداخت مستمری مددجویان، بیمه‌ها و یارانه مراکز نگهداری را با مشکل مواجه می‌کند و لازم است برای توزیع منظم و مستمر اعتبارات چاره‌اندیشی شود.