آغاز دریافت ویزای حج و خودداری عربستان از صدور مجوز برای مراکز درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت در نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب سرپرست حجاج ایرانی تشکیل شد، اظهار داشت: نسبت به سال گذشته قمری حدود یک ماه در زمان‌بندی برنامه‌ها بر اساس تعجیل عربستان جلوتر هستیم.

وی اضافه کرد: انتظار می‌رود آموزش زائران نیز با هماهنگی معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری از اواخر این ماه آغاز شود.

عربستان به مراکز درمانی ایران مجوز نداد

در ادامه، مدیرعامل مؤسسه عمره سعادت شرایط عملیات عمره کنونی را خوب توصیف و آخرین اعزام کاروان عمره را دهم فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد.

نصراله فرهمند با اشاره به تعطیل شدن مراکز درمانی ایران در عربستان و با بیان اینکه زائران ایرانی همانند زائران دیگر کشورها خدمات درمانی را از درمانگاه‌های کشور میزبان (عربستان) دریافت می‌کنند، افزود: با وجود پیگیری‌های مستمر، در شهر مدینه برای ارائه خدمات درمانی توسط مرکز پزشکی حج و زیارت مجوزی صادر نشده است.

نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم از دست‌اندرکاران مربوطه خواست با طرف سعودی نسبت به شیوه جدید مکاتبه شود و خواسته شود نارضایتی زائران در مدینه از نحوه ارائه خدمات درمانی توسط آن کشور را برطرف کنند.

رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت هم با توجه به افزایش تعداد زائران کشورهای مختلف در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان تاکید کرد که تلاش و پیگیری برای رفاه زائر در دریافت خدمات مطلوب پزشکی انجام شود.

مدیرعامل مؤسسه عمره سعادت همچنین از آغاز برنامه‌ریزی‌ها برای اعزام ایرانیان خارج از کشور به سفر عمره خبر داد و گفت: در مرحله نخست این امر برای ایرانیان مقیم در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس طراحی و اجرا می‌شود.

۱۲ نفر در عمره فوت شدند

در ادامه این جلسه، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، به بیش از ۵۷۳۰۰ ویزیت از آغاز عملیات عمره تاکنون در کشور میزبان اشاره کرد و گفت: در این مدت ۱۱۰ بیمار برای مداوا در بیمارستان‌های سعودی بستری شدند.

سید علی مرعشی تعداد زائران ایرانی فوت شده در مکه و مدینه را به ترتیب ۷ و ۵ نفر اعلام کرد و افزود: تاکنون ۸۳۳۷ نفر از زائران حج تمتع پیش رو نیز معاینه شده‌اند و تاریخ پایان معاینات هم عید مبعث خواهد بود.

گله از شرکت‌های هواپیمایی برای کم کاری در پروازهای عراق

در این جلسه، معاون عتبات عالیات سازمان حج نیز با اشاره به افزایش نزدیک به ۴۰ درصدی اعزام‌ها به عراق در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، از همکاری نکردن برخی شرکت‌های هواپیمایی برای تأمین پروازهای عتبات گله کرد.

مرتضی آقایی با اشاره به استقبال زائران از سفر هوایی افزود: پیش‌بینی می‌شود که آمار اعزام زائران در دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل هم حدود ۲۰ درصد افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود با وجودی که به‌دلیل جنگ ۱۲ روزه عملیات اعزام کاروان‌های زیارتی به عراق سه ماه متوقف شده بود آمار اعزام زائران نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت نیز بر لزوم تشکیل هرچه سریع‌تر شورای راهبری عتبات برای حل و فصل مسائل این حوزه تاکید و تصریح کردند که این شورا می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها، پیشبرد اهداف و ارتقای کیفیت خدمات که حق زائر است، نقش مؤثری ایفا کند.

حسین اسماعیلی، مدیر دفتر نظارت و بازرسی بعثه مقام معظم رهبری نیز گزارش مشروحی از آسیب‌شناسی عملیات حج ۱۴۰۴ ارائه داد و به سیاست‌ها و رویکردها در خصوص عملیات حج قبل و ارزیابی‌های انجام شده در حوزه‌های ستادی و مدیریتی، حمل و نقل، تغذیه و تدارکات، اسکان و بهداشت درمان اشاره کرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم اظهار کرد که نقاط قابل بهبود و نقاط قوت برای مسئولان ذی‌ربط ارسال شود تا آنچه حق زائر است مدنظر قرار گرفته و برای حج پیش‌رو اصلاح شود.

رشیدیان گفت: کارگزاران باید در خصوص نحوه مواجهه با مشکلات و رفع آنها توجیه شوند و ضمن انجام وظایف و تکالیفی که برعهده دارند پاسخگوی درخواست‌های زائران باشند. حفظ عزت، کرامت، سلامت و امنیت حجاج در اولویت است و زائر باید نسبت به حقوق خود و آنچه که در کشور میزبان با آن مواجه خواهد شد، توجیه شود.