محکومیت اغتشاشات در اجتماع مداحان و روحانیون کهک

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز وفات حضرت زینب کبری (س)، اجتماع بزرگ مجمعالذاکرین شهرستان کهک در تکیه مرکزی روستای بیدهند برگزار شد.
این مراسم با حضور جمعی از روحانیون، مداحان و مردم مؤمن و هیئتی روستای بیدهند همراه بود و فضای معنوی و حماسی ویژهای به خود گرفت.
در آغاز برنامه، حجتالاسلاموالمسلمین محمدعلی رحمتی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کهک با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب (س)، ابعاد شخصیتی و سیاسی زندگی ایشان را تشریح کرد و نقش آن بانوی والامقام در دفاع از ولایت و روشنگری امت اسلامی را یادآور شد.
سپس مداحان شهرستان با شعرخوانی و مرثیهسرایی، یاد و نام عقیله بنیهاشم را گرامی داشتند.
در ادامه این مراسم حاضران با سردادن شعارهای حماسی، اغتشاشات اخیر را محکوم کرده و بر ضرورت حفظ امنیت خانوادهها و کسبه و مقابله با اقدامات خرابکارانه تأکید کردند.
در پایان مراسم نیز حجتالاسلاموالمسلمین محسن صبوری امامجمعه شهرستان کهک ضمن اشاره به جهاد تبیین حضرت زینب (س)، به اهمیت جنگ روایتها در شرایط امروز پرداخت و هوشیاری ملت در برابر توطئههای دشمنان را ضامن استمرار ارزشهای انقلاب اسلامی دانست.
