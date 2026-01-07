استاندار بوشهر: سازمان بازرسی رکن مؤثر تحقق توسعه پایدار در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه بازرس کل استان بوشهر، با تبریک ایام فرخنده ماه رجب، اظهار کرد: بسیار خرسندم که در یکی از این ایام مبارک و در آئینی نیکو، در جمع خدمتگزاران مردم شریف استان بوشهر حضور دارم.

وی با گرامیداشت حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در استان بوشهر و با اشاره به پیشینه تاریخی این استان بیان کرد: مردم این سرزمین از نخستین تمدن‌ها در این خطه سکونت داشته‌اند و همواره به نجابت، نوع‌دوستی و زندگی در صلح و آرامش شناخته شده‌اند؛ این مردم در دوران مختلف تاریخی، از پیش از میلاد مسیح تا دوران ایلامی‌ها، هخامنشیان، ساسانیان و قرون اولیه هجری، بدون هیچ اجبار و جنگی به استقبال دین مبین اسلام رفتند.

زارع با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی استان بوشهر گفت: این سرزمین همواره از مواهب الهی برخوردار بوده و به دلیل شرایط مناسب زندگی و معیشت، از میانگین بسیاری از مناطق کشور وضعیت بهتری داشته است؛ در دوره‌های گذشته نیز مردم این خطه با کشتی‌های بادبانی به تجارت مشغول بودند و اسناد تاریخی آن امروز در موزه‌های معتبر جهان نگهداری می‌شود.

وی افزود: در دوران معاصر و به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با کشف و بهره‌برداری از منابع عظیم فسیلی و به‌ویژه گاز، که بیش از ۷۰ درصد منابع کشور را شامل می‌شود، استان بوشهر به قطب انرژی کشور تبدیل شد و تأسیس شرکت‌های بزرگ پتروشیمی در جنوب استان، مزیت‌ها و ظرفیت‌های متعددی را ایجاد کرد.

استاندار بوشهر ادامه داد: ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پس از دفاع مقدس، با مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی و حمایت دولت، امروز استان بوشهر را به سومین استان کشور از نظر اقتصاد بزرگ استانی و مولد اقتصادی تبدیل کرده است.

زارع با اشاره به ظرفیت‌های متنوع استان تصریح کرد: علاوه بر منابع انرژی، استان بوشهر از ظرفیت‌های گسترده گردشگری برخوردار است، به‌گونه‌ای که ۵۲ درصد از نوار ساحلی خلیج فارس در محدوده جغرافیایی این استان قرار دارد و اقتصاد دریامحور می‌تواند یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه امروز و آینده این سرزمین باشد.

وی همچنین به ظرفیت‌های آبزی‌پروری، کشاورزی و سایر حوزه‌ها اشاره کرد و گفت: این استان ارزنده قطعاً شایسته بهترین خدمات به مردم خود است و تحقق توسعه پایدار تنها با هم‌افزایی و همکاری همه ارکان ممکن خواهد بود.

استاندار بوشهر با تأکید بر نقش دستگاه‌های نظارتی افزود: در کنار دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور نقش بسیار مؤثری در مسیر توسعه دارند؛ این سازمان با اصلاح فرآیندها، ارائه مشاوره و پیشگیری از خطاها، از هدر رفت منابع و سرمایه‌ها جلوگیری می‌کند.

زارع با بیان اینکه سازمان بازرسی در استان بوشهر عملکرد موفقی داشته است، گفت: در چهار سال اخیر و در راستای سیاست‌های راهبردی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، شاهد رویکردهای مؤثر، تعاملات مثبت و همکاری‌های سازنده میان دستگاه‌ها بوده‌ایم که در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های رئیس قوه قضائیه تأثیرگذار بوده است.

استاندار بوشهر با قدردانی از خدمات اسحاق شهبازی و همکاران وی اظهار کرد: به نمایندگی از دستگاه‌های اجرایی و شورای اداری استان بوشهر، از تلاش‌های دلسوزانه و پیگیری‌های مجدانه ایشان قدردانی می‌کنم و برای بازرس کل جدید استان که به صلاحدید رئیس سازمان بازرسی آغاز به کار می‌کند، آرزوی توفیق دارم؛ همچنین از همه اعضای شورای اداری، نهادهای نظارتی و شورای هماهنگی بانک‌ها می‌خواهم همچون گذشته، همکاری و هماهنگی لازم را برای خدمت بهتر به مردم نجیب، ولایتمدار و شریف استان بوشهر داشته باشند.