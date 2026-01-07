  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

زمان قانونی ثبت‌نام از داوطلبان سه انتخابات اعلام شد

زمان قانونی ثبت‌نام از داوطلبان سه انتخابات اعلام شد

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای زمان ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۷ اعلام کرد: ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها از ۲۱ دی، شوراهای اسلامی روستاها از ۲۴ بهمن، میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از ۲۹ بهمن و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری از ۱۹ دی آغاز می‌شود.

متن اطلاعیه شماره ۷ ستاد انتخابات کشور به این شرح است:

بسمه تعالی

به آگاهی هم‌میهنان گرامی می‌رساند، انتخابات سراسری هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سراسر کشور و انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان در روز جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار خواهد شد. از این رو مواعد قانونی ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مذکور به شرح ذیل اعلام می‌شود؛

انتخابات سراسری:

۱- ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ساعت ۸ صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آغاز و تا شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ جمعاً به مدت ۷ روز ادامه می‌یابد.

۲- ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها و تیره‌های عشایری از ساعت ۸ صبح جمعه ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ آغاز و تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ جمعاً به مدت ۷ روز ادامه می‌یابد.

انتخابات میان‌دوره‌ای:

۳- ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندر انزلی»، «بستان‌آباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس » از ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ آغاز و تا شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ جمعا به مدت ۴ روز ادامه می‌یابد.

۴- ثبت‌نام داوطلبان انتخابات اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان از ساعت ۸ صبح جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ آغاز و تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ جمعاً به مدت ۷ روز ادامه می‌یابد.

یادآور می‌شود، نحوه و شرایط ثبت‌نام در هر انتخابات در اطلاعیه‌های بعدی به آگاهی عموم خواهد رسید.

ستاد انتخابات کشور

کد خبر 6716406
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه