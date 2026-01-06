  1. سیاست
اسحاقی: سوالات نمایندگان از وزیر کار در کمیسیون بهداشت بررسی شد

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، گفت: در نشست امروز پیرو سوال نمایندگان، گزارشی از خلاصه وضعیت منابع و مصارف سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست امروز (سه شنبه، ۱۶ دی ۱۴۰۴) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان خبر داد و گفت: برخی از نمایندگان سوال کننده از طرح سوال انصراف دادند و برخی نیز در نشست حضور نیافتند البته ۲ سوال علی حدادادی نماینده مردم ساوجبلاغ در مورد عدم پرداخت سهم ۹ بیست و هفتم درمان و بلاتکلیفی بیمارستان شهر جدید هشتگرد البرز از وزیر مطرح شد.

وی با اشاره به ارائه گزارش درباره نحوه تعیین حق بیمه در مراکز درمانی، افزود: یکی از موضوعاتی که برای نمایندگان اهمیت بالایی دارد، بررسی وضعیت منابع و مصارف سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی است و در این نشست پیرو سوال نمایندگان، گزارشی از خلاصه وضعیت منابع و مصارف سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ بررسی شد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: بر اساس این گزارش، مجموع سهم ۹ بیست و هفتم درصد درمان از منابع وصولی حق بیمه‌های بیمه‌شدگان حدود ۲۳۲ همت برآورد شده و هزینه پرداخت شده بابت درمان مستقیم نزدیک به ۱۵ همت و هزینه پرداخت شده بابت درمان غیرمستقیم نزدیک به ۴۳ همت بوده و مانده منابع مصرف نشده درمان بیش از ۱۷۴ همت اعلام شده است.

اسحاقی توضیح داد: منظور از هزینه درمان مستقیم روشی است که طی آن جمعیت تحت پوشش درمان سازمان به طور رایگان از خدمات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی و همچنین منظور از هزینه درمان غیرمستقیم روشی است که طی آن جمعیت تحت پوشش درمان سازمان با پرداخت فرانشیز از خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد دولتی، دانشگاهی، خصوصی و خیریه استفاده می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته و بررسی دو سوال نماینده مردم ساوجبلاغ مقرر شد وزیر کار به موضوع تحقق منابع و مصارف سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی ورود جدی داشته باشد همچنین درباره ساخت بیمارستان هشتگرد کمیته‌ای برای تأمین منابع مالی و پیشبرد این پروژه تشکیل تا تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود.

