اسحاقی: سوالات نمایندگان از وزیر کار در کمیسیون بهداشت بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست امروز (سه شنبه، ۱۶ دی ۱۴۰۴) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان خبر داد و گفت: برخی از نمایندگان سوال کننده از طرح سوال انصراف دادند و برخی نیز در نشست حضور نیافتند البته ۲ سوال علی حدادادی نماینده مردم ساوجبلاغ در مورد عدم پرداخت سهم ۹ بیست و هفتم درمان و بلاتکلیفی بیمارستان شهر جدید هشتگرد البرز از وزیر مطرح شد.

وی با اشاره به ارائه گزارش درباره نحوه تعیین حق بیمه در مراکز درمانی، افزود: یکی از موضوعاتی که برای نمایندگان اهمیت بالایی دارد، بررسی وضعیت منابع و مصارف سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی است و در این نشست پیرو سوال نمایندگان، گزارشی از خلاصه وضعیت منابع و مصارف سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ بررسی شد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، ادامه داد: بر اساس این گزارش، مجموع سهم ۹ بیست و هفتم درصد درمان از منابع وصولی حق بیمه‌های بیمه‌شدگان حدود ۲۳۲ همت برآورد شده و هزینه پرداخت شده بابت درمان مستقیم نزدیک به ۱۵ همت و هزینه پرداخت شده بابت درمان غیرمستقیم نزدیک به ۴۳ همت بوده و مانده منابع مصرف نشده درمان بیش از ۱۷۴ همت اعلام شده است.

اسحاقی توضیح داد: منظور از هزینه درمان مستقیم روشی است که طی آن جمعیت تحت پوشش درمان سازمان به طور رایگان از خدمات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی و همچنین منظور از هزینه درمان غیرمستقیم روشی است که طی آن جمعیت تحت پوشش درمان سازمان با پرداخت فرانشیز از خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد دولتی، دانشگاهی، خصوصی و خیریه استفاده می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته و بررسی دو سوال نماینده مردم ساوجبلاغ مقرر شد وزیر کار به موضوع تحقق منابع و مصارف سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی ورود جدی داشته باشد همچنین درباره ساخت بیمارستان هشتگرد کمیته‌ای برای تأمین منابع مالی و پیشبرد این پروژه تشکیل تا تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود.