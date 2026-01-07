جامعه مدرسین حوزه علمیه: مشکلات اقتصادی، ملت را از نظام جدا نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت در پیش بودن سالگرد قیام ۱۹ دی به شرح زیر است.



قیام خونین ۱۹ دی مردم قم، نقطه عطف مهمی در جریان نهضت اسلامی مردم ایران است که از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آغاز شد و این خیزش غیرتمندانه و مؤمنانه در حمایت از مرجعیت دینی شیعه؛ امام خمینی (قدس سره)، روند به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی را سرعت بخشید.



این قیام که با هوشیاری و بصیرت مردم قم آغاز شد؛ همچنان در مسیر تاریخ حماسه‌های ملت، از درخشان‌ترین روزهاست و لازم است درس‌های یوم الله ۱۹ دی بیش از پیش مورد توجه و تبیین قرار گیرد.



تلاش‌های نظام سلطه و زورگویان جهانی برای تغییر هویت «دینی، تاریخی و فرهنگی»، ملت ایران ما را به صیانت از ارزش‌های دینی و میهنی فرا می‌خواند و در این راستا گرامیداشت ایام الله و روزهای حماسه‌سازی ملت، یک ضرورت دائمی است.



ملت ایران گرچه هجمه نظامی، فشار اقتصادی و فشار تبلیغی – رسانه‌ای دشمنان را با بصیرت و استقامتِ مثال‌زدنی خود ناکام گذاشته است؛ اما آتش این فتنه‌ها هنوز خاموش نشده و میدان جنگ هویتی ما با استکبار، همچنان برقرار است.



تسلیم‌ناپذیری، ظلم ستیزی و حمایت از مظلومان، عدالت خواهی و همچنین هویت دینی و ایمانی مردم ایران که برگرفته از مکتب حضرت سیدالشهداء است، در سبک زندگی ملت ما جاری است و ایران قوی با پایبندی به این ارزش‌ها همچنان پرچمدار مقاومت و عزت خواهد بود.



تبیین درس‌های قیام ۱۹ دی باید همراه با حمله به نقاط ضعف دشمن و مواجهه با شبهه افکنی‌های دستگاه تبلیغاتی‌اش باشد. حوزه علمیه و روحانیت که نقش بی‌بدیلی در قیام ۱۹ دی داشتند، امروز نیز همچون گذشته با احساس تکلیف، خط شکنی و مجاهدت و فداکاری در میدان ترویج معارف انقلاب اسلامی و مفاهیم بلند اندیشه امام خمینی (قدس سره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، حضور دارند و به مقابله با توطئه‌های دشمنان ادامه می‌دهند. امید است در سایه تفضلات حضرت حق و هدایت‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای (مدظله العالی)، این ملت تحقق وعده ظهور خورشید مهدوی را شاهد بوده و در راه پر عزت انقلاب اسلامی مستدام و پایدار باشند.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر پایبندی به آرمان‌های امام راحل (قدس سره) و ضمن تجدید بیعت با مقام عظیم الشأن ولایت از همه مسئولین و مدیران می‌خواهد در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی، یک دل و همراه باشند و در خدمت رسانی بی‌منت و مجاهدت آمیز به مردم شریف ایران التزام داشته باشند. مشکلات معیشتی و اقتصادی گرچه هیچگاه ملت را از نظام اسلامی جدا نکرده و نخواهد کرد؛ اما با توجه به تلاش‌های دشمنان در موج سواری و سو استفاده از ضعف‌ها، ضرورت دارد مناسبات اقتصادی با مردمداری و تدبیر همراه باشد. این ملت شایسته بهترین هاست و إن‌شاءالله مسئولان، قدردان این ملت شریف باشند.