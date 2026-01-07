اصفهان بار دیگر صحنه تجلی وحدت، بصیرت و وفاداری به انقلاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالینژاد در پی حضور گسترده مردم اصفهان در تجمع حماسی اخیر، با صدور پیامی از مردم اصفهان قدردانی کرد.
در متن این پیام آمده است....
بسمالله الرحمن الرحیم
مردم فهیم، بصیر و ولایتمدار استان اصفهان؛
حرکت حماسی، پرشور و افتخارآفرین شما بهعنوان پیشتازان همیشگی دفاع از انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی، در مقطعی که دشمنان با اقدامات موزیانه در پی ایجاد تفرقه و نفاق میان ملت و نظام بودند، بار دیگر جلوهای روشن از وحدت، هوشیاری و تعهد عمیق مردم اصفهان به حفظ و صیانت از کیان ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.
شما با این حضور تاریخساز، ثابت کردید که همواره در کنار نظام و انقلاب ایستادهاید و در مسیر پاسداری از ارزشها، آرمانها و دستاوردهای آن، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهید کرد.
این تجمع عظیم مردمی، همچون حرکتهای حماسی گذشته، پیام روشن وحدت، همبستگی و آمادگی مردم اصفهان برای دفاع از ایران اسلامی را در هر شرایطی به دشمنان و معاندان این نظام مخابره کرد؛ در عین حال، صدای مطالبات بهحق مردم صبور و غیرتمند نیز از دل این شور پرشکوه به گوش مسئولان و کارگزاران نظام رسید.
بیتردید این همصدایی و همدلی، عزت و اقتدار ایران عزیز را در همه عرصهها، بهویژه در حوزه اقتصاد و معیشت، تقویت کرده و عبور از مشکلات موجود در سایه همین انسجام و همراهی مردم محقق خواهد شد.
در مدیریت استان و بهعنوان نماینده عالی دولت وفاق ملی در اصفهان، متعهد میشویم که در مسیر احقاق حقوق مردم و رسیدگی به مطالبات بهحق شما عزیزان، از هیچ کوششی دریغ نکنیم و وظایف خود را با نهایت مسئولیتپذیری در برابر مردم فهیم و بصیر استان به انجام برسانیم.
اینجانب ضمن قدردانی صمیمانه از حضور پرشور، حماسی و آگاهانه همه اقشار، اصناف و گروههای مختلف مردم شریف اصفهان، امیدوارم این روحیه ارزشمند همبستگی و مشارکت اجتماعی، همواره در مسیر پیشرفت، آبادانی و سرافرازی ایران اسلامی تداوم داشته باشد.
با آرزوی توفیقات روزافزون برای مردم همیشه در صحنه اصفهان و ایران عزیز
مهدی جمالینژاد
استاندار اصفهان
