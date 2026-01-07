تخصیص ۳۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمس در نشست با مسئولان قضائی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج ضمن قدردانی از حمایتها و پیگیریهای رئیس کل دادگستری استان گفت: به مناسبت ماه مبارک رمضان، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استان کهگیلویه و بویراحمد تخصیص یافته است.
وی استان کهگیلویه و بویراحمد را از استانهای فعال کشور در حوزه حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد دانست و بر استمرار همکاری هدفمند میان دستگاه قضائی، ستاد دیه، بانکها و خیرین تأکید کرد.
حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد از اولویتهای جدی قوه قضائیه
رئیسکل دادگستری استان هم در این نشست با بیان اینکه حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد از اولویتهای جدی قوه قضائیه است، گفت: حبس محکومان جرایم غیرعمد، بهویژه سرپرستان خانوار، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی در پی دارد و صیانت از بنیان خانواده اقتضا میکند از ظرفیتهای قانونی، حمایتی و مردمی برای بازگرداندن این افراد به جامعه بهره گرفته شود.
محبوب افراسیاب ضمن قدردانی از اقدامات ستاد دیه کشور و استان، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای اعسار، تقویت همافزایی نهادی و همکاری مؤثر بانکهای عامل تأکید کرد.
حمایت دادستانی از تسریع روند رسیدگی به پروندههای اعسار
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به نقش دادستانی در کاهش جمعیت کیفری گفت: دادستانی استان با تسریع در رسیدگی به پروندههای اعسار و استفاده از ظرفیتهای قانونی، در بازگشت زندانیان جرایم غیرعمد به جامعه نقش مؤثری ایفا میکند.
سید وحید موسویان افزود: همکاری مستمر دادستانی با دادگستری، سازمان زندانها و ستاد دیه، زمینهساز کاهش آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانوادههاست و این رویکرد با جدیت ادامه خواهد داشت.
آزادی ۱۱۰ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در استان طی امسال
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه اظهار کرد: آزادی ۱۱۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد، کسب رتبه برتر کشوری در حوزه اعسار، کسب رتبه نخست رضایتمندی مددجویان، رشد ۵۵ درصدی پرداختهای ستاد دیه در سال ۱۴۰۴ و افزایش ۴۳ درصدی تسهیلات پرداختی به زندانیان از مهمترین دستاوردهای ستاد در سال جاری بوده است.
علیعباس فلاحتی مطلق از همراهی مؤثر دستگاه قضائی استان در تحقق این دستاوردها قدردانی و تأکید کرد: همکاری نزدیک میان قوه قضائیه و ستاد دیه، نقشی تعیینکننده در تسهیل فرآیندهای حمایتی و آزادی زندانیان دارد.
