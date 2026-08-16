ارتقای کیفیت و هویت فضاهای شهری در مناطق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی شهرداری منطقه ۲ تهران با هدف ارتقای کیفیت زیست شهری و بازتعریف هویت محلی، المان هنری جدیدی را در میدان فرحزاد جانمایی کرد.
شهردار منطقه ۲، با بیان اینکه این اثر با بهرهگیری از نمادهای انتزاعی اسب، سرو و درختان کهنسال توت طراحی شده است، گفت: این المان پیوندی میان پیشینه تاریخی و زیستمحیطی فرحزاد و هنر معاصر ایجاد میکند و به عنوان شاخص بصری میدان، کیفیت منظر شهری را ارتقا میدهد.
وی افزود: طراحی یکپارچه محیط پیرامونی میدان و استفاده از المانها و نیمکتهای هماهنگ، در راستای تحقق شهر انسانمحور و افزایش سرزندگی فضاهای عمومی انجام شده است.
بهسازی معابر منطقه ۱۰ با اجرای طرح نگهداشت ۳۶۰ درجه
رضا خرمیشریف، معاون فنی و عمرانی منطقه ۱۰، از اجرای مرحله چهارم طرح نگهداشت ۳۶۰ درجه عمرانی با هدف رفع نواقص و خرابیهای معابر خبر داد.
وی با اشاره به اجرای عملیات لکهگیری، مرمت آسفالت، هموارسازی نوارهای حفاری، درزگیری و ترمیم خرابیها اظهار کرد: از ابتدای اجرای این مرحله، بیش از ۲۸۰۰ تن آسفالت در یکهزار و ۱۴۱ نقطه از معابر منطقه توزیع شده و عملیات نگهداشت در نواحی سهگانه ادامه دارد.
افزایش روشنایی میدان ۲۷ در منطقه ۸
فاطمه تنهایی شهرداری منطقه ۸ با نصب و راهاندازی پایههای جدید چراغ روشنایی در میدان ۲۷، سطح روشنایی این محدوده را افزایش داد.
در این طرح، چراغهای کممصرف و پربازده در نقاط هدف جانمایی و پس از انجام مراحل فنی به شبکه روشنایی متصل شدند تا ضمن کاهش نقاط کمنور و کور، ایمنی تردد شهروندان بهویژه در ساعات شب ارتقا یابد.
کاهش مصرف انرژی در بوستان قائم منطقه ۱۸
محمدی شهرداری منطقه ۱۸ در راستای فرهنگسازی برای کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری زیرساختهای شهری، سیستم روشنایی بوستان ۵۰ هکتاری قائم را بهینهسازی کرد.
بر اساس اعلام این منطقه، ۲۳۸ شعله روشنایی برجهای نوری بوستان از نوع پرمصرف به کممصرف تغییر یافته است؛ اقدامی که علاوه بر کاهش مصرف انرژی، به تأمین امنیت شهروندان در استفاده شبانه از این فضای تفرجگاهی کمک میکند.
نامگذاری چهار معبر منطقه ۱۲ به نام شهدا
محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲، در مراسم رونمایی از تابلوهای جدید چهار معبر این منطقه به نام شهیدان مصطفی کلاهدوزان، ابوالفضل رحمت، بهروز آقاصفری و علی قنبری، با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: نامگذاری معابر بر اساس مصوبات کمیته نامگذاری و درخواست خانوادههای معظم شهدا و شهروندان انجام میشود.
وی تأکید کرد این اقدام کمترین ادای دین مدیریت شهری به رشادتها و جانفشانیهای شهداست و حفظ نام و یاد آنان در فضای شهری، به پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت کمک میکند.
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