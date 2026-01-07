حسن حسن‌نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات فزاینده کشاورزان منطقه، اظهار کرد: کشاورزان ستون اصلی امنیت غذایی کشور هستند اما متأسفانه در سال‌های اخیر، سیاست‌های ناعادلانه به‌ویژه در حوزه آب‌بهای کشاورزی، فشار مضاعفی بر آنان تحمیل کرده است.

وی با انتقاد از دریافت آب‌بها بدون وجود زیرساخت، سازه یا خدمات مشخص، افزود: دریافت هزینه از کشاورزان در شرایطی که هیچ‌گونه خدمات فنی یا پشتیبانی از سوی دولت ارائه نمی‌شود، نه‌تنها غیرمنطقی بلکه خلاف عدالت اجتماعی است.

نماینده بابل در مجلس با اشاره به کشت دوم در اراضی کشاورزی تصریح کرد: در بسیاری از مناطق، کشاورزان برای کشت دوم از آب‌های سطحی و منابع طبیعی استفاده می‌کنند و تحمیل آب‌بها در این شرایط قابل قبول نیست. کشاورزان نباید بابت استفاده از منابع طبیعی، هزینه‌ای مضاعف پرداخت کنند.

حسن‌نتاج با بیان اینکه کشاورزان خرد و کم‌درآمد بیشترین آسیب را از این سیاست‌ها می‌بینند، تأکید کرد: دولت باید نگاه حمایتی واقعی به بخش کشاورزی داشته باشد و حداقل برای بهره‌برداران کوچک، معافیت کامل یا تخفیف جدی در پرداخت آب‌بها در نظر بگیرد. به‌صراحت می‌گویم دولت باید دست خود را از جیب کشاورزان بیرون بیاورد.

وی از تذکر رسمی خود به وزیر نیرو در این خصوص خبر داد و افزود: پیگیری مطالبات کشاورزان با جدیت در مجلس ادامه خواهد داشت، چرا که حمایت از تولید، حفظ اشتغال روستایی و پایداری امنیت غذایی کشور، بدون حمایت عملی از کشاورزان ممکن نیست.

نماینده مردم بابل در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح سیاست‌های فعلی می‌تواند امید و انگیزه را به جامعه کشاورزی بازگرداند و نقش مؤثری در تقویت تولید داخلی و اقتصاد روستاها ایفا کند.