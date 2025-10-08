حسن نتاج: مخالف انحلال سازمان امور عشایر هستیم

حسن حسننتاج در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت جایگاه عشایر در امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور، اظهار کرد: تضعیف نهاد متولی این قشر آسیبپذیر، میتواند پیامدهای منفی در حوزه تولید و منابع طبیعی به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه سازمان امور عشایر ظرفیتی تخصصی و انباشته از تجربه در حمایت از جوامع عشایری است، خاطرنشان کرد: حذف یا ادغام این سازمان به معنای نادیده گرفتن نیازهای واقعی عشایر و کاهش توان پاسخگویی دولت در این حوزه خواهد بود.
نماینده بابل در مجلس همچنین افزایش هزینههای تولید را تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور دانست و افزود: عدم تناسب میان هزینهها و قیمت فروش محصولات کشاورزی، تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده و میتواند آینده تولید را با مخاطره روبهرو سازد.
وی در ادامه با تبریک روز ملی روستا و عشایر، از تلاشهای دهیاران، شوراهای اسلامی، کشاورزان و دامداران قدردانی کرد و خواستار تعیینتکلیف وضعیت استخدامی دهیاران و اعضای شوراها شد تا با انگیزه و ثبات بیشتری به خدمترسانی ادامه دهند.
حسننتاج در پایان با اشاره به رویکرد مجلس در توسعه مناطق روستایی و عشایری، حمایت از مشاغل خانگی، ارائه تسهیلات ارزانقیمت، توسعه صنایع کوچک، بیمه کشاورزان و گردشگری روستایی را از جمله محورهای مورد توجه در برنامههای تقنینی و نظارتی عنوان کرد.
