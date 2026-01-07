غلامرضا قائد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی روزهای اخیر جلسات متعددی در سطح استان برگزار و قیمتگذاری جدید برای ۱۱ قلم کالای اساسی انجام شده است. به جز روغن خوراکی، قیمت سایر کالاها به سرعت تعیین و به اتحادیهها، بنکداران، عمدهفروشان و خردهفروشان ابلاغ شده است.
وی افزود: قیمت روغن نباتی نیز امروز از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام شد و با برنامهریزی شرکت بازرگانی دولتی استان و همکاری جهاد کشاورزی، کمبودهای بازار با نرخ جدید برطرف خواهد شد. در همین راستا، ۴۰۰ تن روغن خوراکی از مجموعه «نهان گل»، ۲۰۰ تن روغن خوراکی از ذخایر شرکت غله و خدمات بازرگانی و همچنین ۵۰۰ تن برنج از ذخایر شرکت خدمات بازرگانی به بازار استان تزریق میشود.
معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: در حال حاضر نظارتها طبق برنامهریزی انجام شده در سطح استان در حال اجراست. در مرکز استان ۱۰ اکیپ بازرسی و در هر شهرستان نیز تیمهای مشترک بازرسی فعال هستند که متشکل از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاقهای اصناف و بسیج اصناف میباشند.
وی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، بهویژه در حوزه احتکار کالاهای اساسی، موضوع را از طریق تلفن ۱۲۴ گزارش دهند تا رسیدگی و برخورد قانونی صورت گیرد.
نظر شما