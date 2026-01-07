به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مریم دارابی فوق‌تخصص غدد گفت: تغییرات گسترده در سبک زندگی کودکان، مهم‌ترین عامل افزایش شیوع دیابت نوع دو در این گروه سنی است.

وی افزایش مصرف فست‌فودها، کم‌تحرکی و استفاده افراطی از وسایل الکترونیکی مانند گوشی و تبلت را از عوامل اصلی بروز چاقی و در نتیجه مقاومت به انسولین در کودکان دانست.

راهکارهای مدیریت دیابت نوع دو در کودکان

این فوق‌تخصص غدد در خصوص درمان دیابت نوع دو در کودکان، بر اصلاح بنیادین سبک زندگی تأکید کرد و گفت: درمان اولیه شامل اصلاح رژیم غذایی و افزایش قابل‌توجه فعالیت بدنی است، درصورتی‌که این اقدامات کافی نباشد، داروهای خوراکی تجویز می‌شود و در موارد مقاوم‌تر، درمان با انسولین آغاز خواهد شد.

دارابی پیشگیری را کلید اصلی پیشگیری از ابتلاء به دیابت در کودکان دانست و به شیوع بالای دیابت نوع یک در دو دوره حساس سنی؛ کودکی و نوجوانی اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری و یا تشخیص زودهنگام این بیماری علائم هشداردهنده دیابت نوع یک شامل پرنوشی، پر ادراری، کاهش وزن بدون علت مشخص و شب‌ادراری را باید جدی بگیریم.

وی اظهار کرد: از هر چهار کودک مبتلا به دیابت نوع یک، متأسفانه یک نفر با علائم پیشرفته بیماری شامل تهوع، استفراغ، دل‌درد شدید و بی‌قراری به مراکز درمانی مراجعه می‌کند که نیازمند بستری فوری است.

دارابی عنوان کرد: دیابت نوع یک بیماری چندعاملی است که در آن هر دو فاکتور ژنتیک و سبک زندگی نقش مهمی در بروز آن ایفا می‌کنند. در دیابت نوع یک درمان تنها با انسولین امکان‌پذیر است، اما دیابت نوع دو با اصلاح رژیم غذایی، افزایش فعالیت بدنی و مصرف داروهای خوراکی قابل‌کنترل است و در موارد مقاوم، انسولین تجویز می‌شود.

این فوق‌تخصص غدد خاطر نشان کرد: برای پیشگیری از دیابت در کودکان باید سبک زندگی آنها تغییر کند و به انجام فعالیت‌های ورزشی و تغذیه سالم توجه ویژه شود.