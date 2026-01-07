  1. استانها
تامین نیروی مورد نیاز دهیاری‌های استان سمنان؛ ۳۲ نفر جذب می‌شوند

سمنان-‌ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان از جذب و استخدام ۳۲ نیروی قراردادی در دهیاری‌های استان از طریق برگزاری آزمون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدریان صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی استانداری سمنان از تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دهیاری‌های استان خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در چهارچوب آئین نامه استخدامی دهیاری‌ها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ۳۲ نفر جذب دهیاری‌های استان سمنان می‌شوند، افزود: پذیرفته شدن افراد از طریق برگزاری آزمون خواهد بود.

مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان به آغاز ثبت نام آزمون دهیاری‌ها خبر داد و ابراز داشت: داوطلبان می‌توانند از طریق لینک https://hrtc.ir نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.

حیدریان با تاکید بر اینکه این آزمون برای نخستین بار برگزار خواهد شد، تصریح کرد: آزمون با رعایت کامل ضوابط، مقررات و شرایط احراز مصوب برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه جذب نیرو از طریق این آزمون در مشاغل کارشناس امور مالی، کارشناس امور فنی و عمرانی روستایی، آتش‌نشان و راننده آتش‌نشانی انجام خواهد شد، افزود: متقاضیان مشاغل آتش نشانی می‌بایست در آزمون عملی نیز پذیرفته شوند.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان اضافه کرد: آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین دهیاری‌های استان سمنان، روز پنج‌شنبه ۲۳ بهمن‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

