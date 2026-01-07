به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدریان صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی استانداری سمنان از تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دهیاریهای استان خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در چهارچوب آئین نامه استخدامی دهیاریها خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ۳۲ نفر جذب دهیاریهای استان سمنان میشوند، افزود: پذیرفته شدن افراد از طریق برگزاری آزمون خواهد بود.
مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان به آغاز ثبت نام آزمون دهیاریها خبر داد و ابراز داشت: داوطلبان میتوانند از طریق لینک https://hrtc.ir نسبت به ثبتنام در آزمون اقدام کنند.
حیدریان با تاکید بر اینکه این آزمون برای نخستین بار برگزار خواهد شد، تصریح کرد: آزمون با رعایت کامل ضوابط، مقررات و شرایط احراز مصوب برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه جذب نیرو از طریق این آزمون در مشاغل کارشناس امور مالی، کارشناس امور فنی و عمرانی روستایی، آتشنشان و راننده آتشنشانی انجام خواهد شد، افزود: متقاضیان مشاغل آتش نشانی میبایست در آزمون عملی نیز پذیرفته شوند.
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان اضافه کرد: آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین دهیاریهای استان سمنان، روز پنجشنبه ۲۳ بهمنماه سال جاری برگزار میشود.
