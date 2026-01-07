به گزارش خبرگزاری مهر، مستوره اباذرپور مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان با اعلام این خبر اظهار داشت: ثبتنام آزمون بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در دهیاریهای سراسر کشور، با راهبری و نظارت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و در چارچوب آئیننامه استخدامی دهیاریها آغاز شده است.
وی افزود: این آزمون با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دهیاریها و با رعایت کامل ضوابط، مقررات و شرایط احراز مصوب برگزار میشود و فرصتی برابر برای داوطلبان واجد شرایط فراهم میکند.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان با تأکید بر نقش مدیران محلی در تحقق عدالت استخدامی تصریح کرد: دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستا و بخشداران در تمامی شهرستانها اطلاعرسانی دقیق، گسترده و بهموقع این آزمون را در دستور کار قرار دهند تا تمامی افراد واجد شرایط بتوانند بهصورت عادلانه از این فرصت بهرهمند شوند.
اباذرپور ادامه داد: جذب نیرو از طریق این آزمون در مشاغل کارشناس امور مالی، کارشناس امور فنی و عمرانی روستایی، آتشنشان و راننده آتشنشانی انجام میشود و داوطلبان مشاغل عملیاتی آتشنشانی، علاوه بر آزمون علمی، ملزم به شرکت و قبولی در آزمون عملی نیز خواهند بود که جزئیات آن متعاقباً اعلام میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: داوطلبان واجد شرایط میتوانند با مراجعه به سامانه اطلاعرسانی مرکز آزمون و پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی، از طریق لینک https://hrtc.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند و در انتخاب شغلمحل مورد نظر، با توجه به محدودیتهای جابهجایی مندرج در آئیننامه استخدامی دهیاریها، دقت لازم را داشته باشند.
