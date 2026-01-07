صاحبکار: شفافیت آرای قضائی، گامی تاریخی در دستگاه قضا است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه در آئین رونمایی از سامانه شفافیت قوه قضائیه با اشاره به مأموریتهای تعریفشده در سند تحول قضائی اظهار کرد: در این سند، هفت مأموریت برای کل دستگاه قضا در نظر گرفته شده که نخستین و مهمترین مأموریت، رسیدگی به تظلمات، شکایات و حلوفصل دعاوی است.
وی افزود: در ذیل این مأموریت نخست، در ابتدای سند تحول قضائی تصریح شده است که اگر قرار باشد رسیدگی به تظلمات به نحو مناسبی انجام شود، اجرای کامل برنامهها و راهبردهای این سند یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به جایگاه اتقان آرا قضائی در این سند گفت: در سند تحول قضائی برای حوزه اتقان آرا، راهبردهای متعددی پیشبینی شده که یکی از مهمترین آنها، ارتقای شفافیت در فرآیند صدور آرا با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص است.
صاحبکار با تأکید بر اهمیت اقدام انجامشده اظهار کرد: خوشبختانه امروز شاهد یک اتفاق بزرگ، خاص و تاریخی در دستگاه قضا هستیم؛ بهگونهای که حجم گستردهای از آرای قضائی با کمک فناوریهای نوین و هوش مصنوعی گمنامسازی شده و در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.
وی افزود: این آرا قابلیت استفاده عمومی دارند و میتوانند مورد بهرهبرداری اقشار مختلف جامعه قرار گیرند؛ بهطوری که دانشجویان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران میتوانند به این پایگاه مراجعه کرده و از دادههای آن در موضوعات مختلف استفاده کنند.
معاون راهبردی قوه قضائیه با اشاره به آثار اجتماعی این اقدام بیان کرد: ایجاد یک بانک اطلاعاتی گسترده از آرای قضائی میتواند نقش مهمی در ارتقای آگاهی حقوقی عمومی ایفا کند و به مردم کمک کند تا با جستجوی پروندههای مشابه، قراردادهای دقیقتر، دادخواستها و لوایح منسجمتری تنظیم کنند و روابط حقوقی خود را آگاهانهتر سامان دهند.
صاحبکار با تأکید بر نقش شرکتهای دانشبنیان گفت: یکی از مهمترین کاربردهای آرای منتشرشده، استفاده شرکتهای دانشبنیان برای توسعه سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی است.
وی افزود: دستگاه قضا در این حوزه پیشتاز بوده و بزرگترین بانک اطلاعاتی قابل ارائه به شرکتهای دانشبنیان را در اختیار قرار داده است؛ اقدامی که میتواند زمینهساز یک تحول جدی در بهرهگیری از هوش مصنوعی در چارچوب سند تحول قضائی طی سالهای آینده باشد.
معاون راهبردی قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به زیرساختهای ایجادشده و انتشار این دادههای ارزشمند، انتظار میرود در سالهای پیشرو شاهد تحولی جدی در استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در دستگاه قضا باشیم و مرحله نخست این تحول بهزودی وارد فاز اجرایی شود.
