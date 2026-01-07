قطعی گاز در برخی مناطق کرج در روزهای آینده

سیدرضا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای بهبود خدمات گازرسانی، ناچار به اعمال قطعی گاز در برخی مناطق کرج هستیم.

وی افزود: قطعی گاز در مناطق حسین آباد؛ کوچه‌های موتور خانه، هدایتی، منصور بخت، صنعت و کارخانه قارچ محمدی، کوچه صنعت و خیابان نعمتی و فرعی‌های منشعب - ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶، آق تپه: کوچه‌های بهارستان ۳ الی ۶، علمدار حسین، گلچین و بهار و فرعی‌های منشعب - ۲۴ دی ماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶ و آق تپه؛ خیابان اول غربی، کوچه‌های بنفشه، نرگس ۱و۲، قائم ۱و۲، رجایی، البرز، کاج، ولیعصر، سرو ناز، سرو نقره‌ای، خیری، راش و فرعی‌های منشعب - ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶ اعمال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز از مشترکین محترم درخواست کرد تمهیدات لازم را پیش‌بینی نمایند و در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند و در صورت نیاز می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۴ مرکز امداد گازرسانی تماس حاصل فرمایند.